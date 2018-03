Tiborczéktól rendeltek méregdrága és felesleges szoftvereket

A SVÉDORSZÁGI ÜGYÉSZSÉG ELÉ KERÜLT SEMJÉN ZSOLT SZARVASVADÁSZATÁNAK ÜGYE. FELJELENTI KÖVÉR LÁSZLÓT AZ LMP, MERT MA SEM MENTEK EL A KORMÁNYKÉPVISELÕK A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRE. AJKAI POLGÁRMESTER: AZ ORSZÁGOS ÁTLAG ALATTI ARÁNYBAN NYERNEK PÁLYÁZATOKAT, MERT A KORMÁNY HÁTRÁLTATNI AKARJA AZ MSZP-S VÁROSVEZETÉST. EGYÜTT: FIKTÍV LAKCÍMRE BEJELENTETT ROMÁN-MAGYAR KETTÕS ÁLLAMPOLGÁROKKAL ERÕSÍTI SZAVAZÓBÁZISÁT A FIDESZ. TÚLÁRAZOTTAN VÁSÁROLTAK KORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZOFTVERLICENSZEKET TIBORCZ ISTVÁN CÉGÉTÕL, AZ FBI IS VIZSGÁLÓDIK - NÉPSZAVA. LÁZÁR JÁNOS SZERINT A ROMÁKAT SEM SIKERÜLT INTEGRÁLNI, ÍGY A BEVÁNDORLÓKAT SEM LEHET. SZÉLSÕJOBBOLDALI POLITIKUSKÉNT ÍR ORBÁN VIKTORRÓL AZ EGYIK TEKINTÉLYES BRIT LAP, A GUARDIAN. A BALOLDALI PÁRTOK 2014-ES KÖZÖS JELÖLTJE WRZAVA PÁL, A JOBBIKOS BANA TIBORT TÁMOGATJA A VÁLASZTÁSON, KÖRMENDEN. WRZAVA PÁL: TÁVOL ÁLL TÕLEM A JOBBIK, DE A KORMÁNYVÁLTÁS ÉRDEKÉBEN TÁMOGATOM BANA TIBORT. KIZÁRJÁK AZ LMP-BÕL A KÉPVISELÕJELÖLTET, AKINEK A FIDESZ GYÛJTÖTT ALÁÍRÁSOKAT ZUGLÓBAN. TAGADJA A FIDESZ, HOGY ALÁÍRÁSOKAT GYÛJTÖTT VOLNA A ZUGLÓI LMP-S JELÖLTNEK. HADHÁZY: A KORMÁNYPÁRT MINDEN ELLENZÉKI PÁRTBA BEFÉRKÕZÖTT, ÉS SEJTI, HOGY KI LEHET AZ LMP-NÉL A BEÉPÜLT FIDESZES - ATV. KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS MIATT HALLGATTA KI GYANÚSÍTOTTKÉNT AZ ÜGYÉSZSÉG SZEGEDI CSANÁD VOLT JOBBIKOS EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕT. JOBBIK: SZEGEDI CSANÁDOT A FIDESZ PROPAGANDA SAJTÓJA HASZNÁLJA FEL A JOBBIK ELLEN, AKI MÁR 6 ÉVE NEM TAGJA A PÁRTNAK. 1,5 MILLIÁRD FORINTBÓL KÉSZÜLHET EL A BUDAPEST-VARSÓ VASÚTVONAL MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA. SZKRIPAL-ÜGY - JOGSEGÉLYKÉRELEMMEL FORDULT LONDONHOZ AZ OROSZ NYOMOZÓ BIZOTTSÁG. A SCOTLAND YARD SZERINT OTTHONÁBAN MÉRGEZTÉK MEG A VOLT BRIT-OROSZ KETTÕS ÜGYNÖKÖT ÉS LÁNYÁT. THERESA MAY TELEFONON FEJEZTE KI ELISMERÉSÉT TRUMPNAK AZ OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSA MIATT. A SZERBEK TÖBB MINT HÁROMNEGYEDE ELLENZI KOSZOVÓ FÜGGETLENSÉGÉNEK ELISMERÉSÉT EGY FELMÉRÉS SZERINT. LENGYELORSZÁG 5 MILLIÁRD DOLLÁR ÉRTÉKBEN VÁSÁROL RAKÉTAVÉDELMI RENDSZEREKET. ÕRIZETBE VETTEK AZ OLASZ HATÓSÁGOK NÉGY TUNÉZIAI FÉRFIT, AKIK KAPCSOLATBAN LEHETTEK A BERLINI KAMIONOS MERÉNYLET ELKÖVETÕJÉVEL. KATONÁKAT PRÓBÁLT MEG ELGÁZOLNI AUTÓJÁVAL EGY FÉRFI EGY FRANCIAORSZÁGI LAKTANYÁJÁNÁL, SENKI NEM SÉRÜLT MEG. ÖT EMBERT, KÖZTÜK AZ ÜZLETKÖZPONT IGAZGATÓJÁT IS ÕRIZETBE VETTÉK AZ OROSZORSZÁGI, 64 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ ÁRUHÁZTÛZ KAPCSÁN. 70 TÖRÖK KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT, MERT KAPCSOLATBAN ÁLLHATNAK A 2016-BAN TÖRTÉNT PUCCSKÍSÉRLET FELELÕSEIVEL. PÉNZBÜNTETÉSSEL SÚJTJÁK EGYIPTOMBAN AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON NEM SZAVAZÓKAT. EGY AMERIKAI BÍRÓ DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN SZAÚD-ARÁBIA PERELHETÕ A SZEPTEMBER 11-I TERRORTÁMADÁSOK MIATT. 68 EMBER MEGHALT A VENEZUELAI VALENCIA VÁROS KÖZPONTI RENDÕRSÉGI FOGDÁJÁBAN KITÖRT LÁZADÁSBAN. MEGKEZDÕDTEK A TÁRGYALÁSOK AZ ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA KÖZÖTTI, ÁPRILIS VÉGI CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRÕL. HÉT ÉVVEL A FUKUSIMAI ATOMKATASZTRÓFA UTÁN MÉG MINDIG SZIVÁROG SUGÁRSZENNYEZETT VÍZ A TENGERBE. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 4-ES FÕÚT ÜLLÕT ELKERÜLÕ SZAKASZÁN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. ÁPRILIS VÉGÉRE MÁR CSAK A MEGÚJULT METRÓSZERELVÉNYEK FUTNAK A 3-AS VONALON. EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A BENZIN ÉS BRUTTÓ 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL NYRT. PÉNTEKEN. AZ EMELÉSSEL A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 367 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 371 FORINTRA NÕ.