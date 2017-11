TI: Szabálytalanság esetén sem zárná el a pénzcsapot Brüsszel

Nem valószínű, hogy felfüggesztené az Európai Bizottság a Magyarországnak járó uniós támogatások kifizetését, még akkor sem, ha találnak szabálytalanságokat a pénzek felhasználásában – mondta Newsroom című műsorunkban Nagy Gabriella. A Transparency International Közpénzügyi Programjának vezetője az egész héten át tartó uniós audittal kapcsolatban úgy fogalmazott, annak konkrét végeredményéhez még időre van szükség, de egy elmarasztaló jelentés esetén is tárgyalás kezdődik majd a kormány és a Bizottság között, aminek során akár politikai kompromisszumok is születhetnek, hogy ne függesszék fel a támogatások folyósítását.

„Erre akkor kerülhet sor, hogyha rendszerszintű problémát tárnak fel. De még ebben az esetben is ez egy nagyon utolsó intézkedése a bizottságnak a támogatások felfüggesztése, azért ilyenkor még, hogyha van is egy ilyen szakmai álláspontja a bizottságnak, egy elég hosszas egyeztetés kezdődik a kormánnyal, amikor azért a kormány jól tud úgy egyet előre, kettőt hátra lépni, hogy kimagyarázza ezeket az ügyeket. Tehát azért ezzel kapcsolatban is egy kicsit szkeptikus, vagy óvatos lennék” – fejtette ki Nagy Gabriella.

Tekintse meg a teljes interjút: