2019. március 27.,
szerda, Hajnalka napja

Theresa May kész lemondani

Hír TV

2019. március 27., szerda 19:03, frissítve: szerda 20:02

Még a Brexit-tárgyalások következő szakasza előtt kész lemondani posztjáról Theresa May.

A miniszterelnök az 1922 Bizottság előtt tartott beszédjében elmondta, amint a brit parlament jóváhagyja a kilépési megállapodást, távozik a kormány éléről. May ezt azután közölte a konzervatív képviselőkkel, miután azok a kormányfő távozásához kötötték a Brexit-egyezmény támogatását. A miniszterelnök egyelőre nem határozta meg lemondása pontos dátumát. Több Munkáspárti képviselő a lépést a törvényhozók szégyenletes megvesztegetésének nevezte.

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