TF 100: a nemzet kovácsműhelye – 100 éve a magyar sportsikerek mögött + videó
2025. november 08., szombat 12:00
| Hír TV
Van egy intézmény, amely 100 éve csendben, de megkerülhetetlenül áll minden magyar olimpiai diadal, világbajnoki cím és nemzeti sportsiker mögött. Ez a Testnevelési Egyetem, a magyar sport tudásközpontja. Mai műsorunk a „TF 100 – Száz éve a pályán” évforduló kapcsán azt vizsgálja, hogyan vált ez az egyetem a nemzet kovácsműhelyévé.
