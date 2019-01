Tévednek a tilosban járók, hogy nem látják őket

Autóba ülve indulnak munkába a balatoni halőrei, a csónakokat a tó jegesedése miatt most partra tették. Télen kevesebben horgásznak, így kevesebb a szabálysértés is. Így sem könnyű a munkájuk, a legtöbben éjszaka próbálnak szabálytalankodni.

„Csónakból volt már olyan, aki 4-5 bottal horgászott kettő helyett például éjszaka, amikor úgy gondolják, hogy ezt mi nem látjuk. Akkor meglepetést okozunk, és őket tetten érjük, vagy partról figyeljük őket, és amikor bejönnek a kikötőbe, akkor ellenőrizzük őket. Távcsővel, spektívvel megfigyeljük, aki több halat fogott, nem írta be a halat” – magyarázta Krisztin Dezső halőr.

Az orvhalászok ügyei minden esetben a rendőrségre kerülnek. Leggyakrabban a megengedettnél több bottal horgásznak, vagy a napi kvótánál több halat akarnak hazavinni, ami szabályszegés. A tiltott eszközzel – halászhálóval, szigonnyal vagy sorhoroggal orvhalászás viszont már bűncselekménynek számít.

Az orvhalászat alapesetben két év szabadságvesztéssel is sújtható, de még nagyobb büntetésre számíthat az, aki egymás után többször lebukik. Tavaly erre is volt példa, egy férfit a börtönbüntetés letöltése után nem sokkal érték tetten újra a halőrök. A legóvatosabb becslések szerint is évente több 10 tonna halat lopnak el a Balatonból.