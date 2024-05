Tétlenségben tartják Budapestet négy és fél éve

Jelenleg az forog kockán, hogy Budapest végre újra fejlődő pályára tud állni vagy pedig megragad a múltban, abban a tétlenségben, amelyben négy és fél éve tartják. Itt az ideje, hogy a fővárosi közélet végre a budapestiekről szóljon, nem pedig arról, hogy a főpolgármester folyamatosan Gyurcsány Ferenc kéréseit szolgálja ki, miközben nem képviseli a fővárosiak érdekeit. Most ugyanis egy lövészárokharcra berendezkedett városvezetés van hatalmon, helyette jobb lenne, ha a vezető pozíciókba olyanok kerülnének, akik képesek együttműködni a kormánnyal a budapestiek érdekében. A Városháza a politikai harcokra fókuszál a köztisztasági, a közlekedési és a hajléktalanproblémák megoldása helyett, a fővárosban élők az elmúlt négy és fél évben ennek isszák a levét. Azt sem szabad elfelejteni, hogy jú­nius 9-én európai parlamenti választásokat is tartunk, amelyen a globalista és a szuverenista erők csapnak össze. Ez a törésvonal Budapesten is fennáll, hiszen Karácsony Gergely bandájába tartoznak azok az emberek is, akik mindenféle adománygyűjtő ládikákban kaptak pénzt külföldről a legutóbbi választási kampány során. Ne legyenek illúzióink, a pénz mellé mindig jár valamiféle elvárás meg utasítás. A budapestiek azonban jobban örülnének annak, hogyha a főpolgármester nem brüsszeli elvárásokat teljesítene, hanem inkább a városvezetésre fókuszálna.

