Testvériség: ez lesz az üzenete a Migration Aid vezetője által alapított pártnak

Cáfolta a Migration Aid operatív igazgatója, hogy párttá alakulnának. „A Migration Aidnek nincs Magyarországon olyan szervezete, amely párttá alakulhat” – mondta Siewert András. Hozzátette: Magyarországon kizárólag magánemberek alapíthatnak pártot, és mivel a Migration Aid egy alapítvány, ők nem tehetnek így.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Néhány vezető – szám szerint kettő – a szervezetből, néhány önkéntessel karöltve döntött úgy, hogy „nyitnak egy párhuzamos szálat” – magyarázta azt a hírt, ami szerint párttá alakulnak, így kikerülve a bevándorlási különadó megfizetését.

Siewert András cáfolta, hogy bevándorlást segítő szervezet lenne a Migration Aid. „Mi a magyar állam által befogadott menekült, oltalmazott státusú embereket segítjük” – mondta.

Írtak egy levelet a NAV-nak, amelyben azt kérdezték: vonatkozik-e rájuk a Stop Soros törvényben megfogalmazott bevándorlási különadó befizetési kötelezettsége, ám az adóhivatal nem tudott konkrét választ adni. Siewert András megerősítette, hogy maradnak civilszervezet, és hogyha vonatkozik rájuk a 25 százalékos különadó, úgy be fogják fizetni azt.

Arra, hogy az igazságügyi bizottság elé vinnék a szervezet párttá alakulásának ügyét Siewert András úgy reagált: „szívük joga”.

A Migration Aid-del kapcsolatban korábban megfogalmazódtak olyan vélemények, amely szerint egy ál-civil testületről van szó, amely politizál. Siewert András erre úgy reagált: nem a Migration Aid politizál, hanem Ő, mint Siewert András, illetve az a szervezet, ami Éjjeli Őrségként be lesz jegyezve. Hozzátette: azok az emberek, akik átmennek az Éjjeli Őrségbe, lemondanak a Migration Aid-ben viselt tisztségeikről.

Elmondta azt is: az új párt központi üzenete a testvériség lesz. Emellett a karrierpolitikusok ellen is fellépnének, valamint hogy anyagi felelősséget is vállaljanak a tetteikért. A Migration Aid-del szemben megfogalmazódott az az állítás, ami szerint 2015-ben három számlára is gyűjtöttek adományt, ami után nem számoltak el. Siewert András ezt tagadta, szerinte a szervezet beadta a szükséget adóbevallásokat.

A Migation Aid, valamint az Éjjeli Őrség között kicsi az átfedés – mondta Siewert, hozzátéve: a Migration Aid néhány száz emberrel dolgozott, ám akik az új pártba jelentkezett, azoknak a 80 százaléka új ember, akik nem dolgoztak a Migration Aid-ben.

Az Éjjeli Őrség alakuló közgyűlését szeptember végén tervezik.