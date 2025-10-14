Keresés

Belföld

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

2025. október 14., kedd 06:30 | Magyar Nemzet

Sokatmondó felvételt mutatott meg a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté. A videó főszereplője a politikai gyűlések önjelölt trombitása, Szabó Bálint, akit kíméletlenül távolítottak el Magyar Péter nem létező testőrei egy tiszás fórumról.

  • Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

A cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Figyeljétek a különbséget a Lázárinfó és a Magyar Petike-féle szeretetország között – mutatott rá Kocsis Máté közösségi oldalán megosztott videójában. A felvételen jól látszik, hogy amíg a botránypolitikus Szabó Bálint gond nélkül trombitál Lázár János miniszter mellett az utcai fórumán, addig egy másik eseményen, a Tisza Párt rendezvényén az elnök testőrei viszik el a trombitást. A Fidesz frakcióvezetője a látottakhoz hozzáfűzte: Petikének nincsenek testőrei, nincsenek. Arra utalt ezzel, hogy a Tisza Párt vezetője többször tagadta, hogy lennének testőrei. 

Fotó: Mandiner

Bayer Zsolt: Az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak + videó

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

Magyar Péter elvesztette a türelmét

