Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

A cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Figyeljétek a különbséget a Lázárinfó és a Magyar Petike-féle szeretetország között – mutatott rá Kocsis Máté közösségi oldalán megosztott videójában. A felvételen jól látszik, hogy amíg a botránypolitikus Szabó Bálint gond nélkül trombitál Lázár János miniszter mellett az utcai fórumán, addig egy másik eseményen, a Tisza Párt rendezvényén az elnök testőrei viszik el a trombitást. A Fidesz frakcióvezetője a látottakhoz hozzáfűzte: Petikének nincsenek testőrei, nincsenek. Arra utalt ezzel, hogy a Tisza Párt vezetője többször tagadta, hogy lennének testőrei.

Fotó: Mandiner