Testőreivel jár horgászni Áder János – Exkluzív interjút adott az államfő

Áder János is részt vett a Magyar Horgászat Nagyköveteinek VIII. Találkozóján és Horgászversenyén Székesfehérváron június 24-én, hiszen ő a sportág nagyköveteinek elnöke. A köztársasági elnök fiával és annak barátaival is eljár pecázni, de a halakat általában elnöki kegyelemben részesíti. Az eseményen exkluzív interjút adott a ripost7-nek és a Borsnak.

ripost7: Több évtizede horgászik. Úgy ismeri a hazai vizeket, mint a tenyerét?

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Áder János: Hatéves korom óta pecázom, de nem ismerek minden tavat, folyót. Ha olyan vízre megyek, ahol még nem jártam, akkor a helybeliektől szoktam tanácsot kérni, hol és mivel érdemes próbálkoznom. Mindegyik helynek megvan a sajátossága: egészen más technikát kíván a Duna, a Balaton vagy egy élménytó.

ripost7: Mit szólnak a helyi pecások, amikor odalép hozzájuk a köztársasági elnök, és megkérdezi, mivel hor­gásszon?

Á. J.: Örömmel segítenek, meg sem lepődnek. Tudják, hogy a tavon én is „csak” egy horgász vagyok, így szívesen segítenek sporttársuknak. Ráadásul a pecások imádják mesélni egymásnak a kalandjaikat, ahogy én is.

ripost7: Gyerekeit, feleségét is megfertőzte szenvedélyével?

Á. J.: Nem mondhatnám. A fiam időnként eljön velem feederezni. Ilyenkor én kötöm a felszerelését, és be is dobom neki. Így viszonylag sok sikerélménye van. A barátai körében viszont nagyon sokan horgásznak. Néha el is szoktam vinni őket olyan helyre, ahol mindenki foghat halat.

ripost7: Civilben is testőrökkel jár pecázni?

Á. J.: Igen, de ez egyáltalán nem zavaró. Sőt, a csapat nagy részével megkedveltettem a horgászatot. Egyre többen vettek botokat, csalikat az elmúlt kilenc évben. Arra is büszke vagyok, hogy nemcsak a békéshalas pecázást, hanem a rablóhalazást is megszerették ez idő alatt.

ripost7: A horgászat nagyköveteinek elnökeként végül is az a feladata, hogy népszerűsítse ezt a hobbit…

Á. J.: Amikor a Magyar Országos Horgász Szövetség új elnöksége átvette a munkát, csupán háromszázezer tagja volt, ma ez a szám átlépte a hétszázezret. Kijelenthető: Magyarországon ez a legnépszerűbb szabadidősport. Annak is örülök, hogy nemcsak a horgászok száma emelkedett, de fontossá vált a halak megóvása is: hazánk gyönyörű tavaiban, folyóiban egyre óvatosabban bánnak az emberek a kopoltyúsokkal.

ripost7: A Magyarországra látogató külföldi kollégái közül elvitt már valakit horgászni?

Á. J.: Nem volt erre igény. Engem viszont vittek már el néhány alkalommal horgászni: nem volt jó élmény, mert nem fogtam semmit.

ripost7: Csak fogja vagy fogyasztja is a halakat?

Á. J.: Nemcsak megeszem, hanem örömmel el is készítem. Előszeretettel lapozom a halas recepteket tartalmazó szakácskönyveket. Az a baj, hogy a legtöbben azt hiszik, csak rántva, sütve, halászléként vagy paprikásan készíthető el a hal – pedig ez nem így van. Fantasztikus, mennyire változatos a magyar konyha a kopoltyúsok elkészítésében is. A balatoni süllőnek nincs párja! Úgy gondolom, veri a lazacot is, pedig azt is nagyon szeretem.

ripost7: Ön nemcsak a halakat védi, hanem a környezetet is. Van befolyása arra, hogy a kormányzati munkában ez a szempont hangsúlyos szerepet kapjon?

Á. J.: Hihetetlen műanyagszennyezés éri a Tiszát Románia és Ukrajna felől. A gödöllői filmfesztiválon találkoztam a PET Kalózokkal, akik minden évben szerveznek egy-egy akciót, hogy megtisztítsák a Tiszát és partját a hulladéktól. Ez szép kezdeményezés, de kevés, hogy csak egy hétig tisztítjuk az egyik leggyönyörűbb folyónkat. Gondolkodtam, mit lehetne tenni. A javaslataimat elvittem Pintér Sándor belügyminiszterhez. Ő nyitott volt rá, így két évvel ezelőtt átadtuk azt a gépsort és jelzőrendszert, ami riaszt, ha az árhullám nagyobb mennyiségű szemetet hoz a magyarországi szakaszra. Az összegyűjtött hulladékot pedig újrahasznosítjuk. Ez az egyik ilyen környezetvédelmi intézkedés, amit én lobbiztam ki.

ripost7: Feleségével, Herczegh Anitával a magánvagyonukból hozták létre a Regőczi István Alapítványt, hogy segítsenek a koronavírusban elhunyt szülők gyermekein. Miért tartották ezt ennyire fontosnak?

Á. J.: Az érintett családok száma sajnos meghaladja a hatszázat, a gyerekeké pedig a kilencszázat. Szerencsére mára a koronavírus-járvány lecsengőben van. Szabadtéren nem kell maszkot hordanunk, megölelhetjük egymást. Az árván maradt gyerekek ezt sajnos már nem tehetik meg többé a szüleikkel, ezért akartunk rajtuk segíteni.

Már több mint 200 millió forint gyűlt össze A világon egyedülálló kezdeményezés a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért létrehozása. Már az első hónap alatt több mint 200 millió forint gyűlt össze a Covid-árvák támogatására. Az egész ország megmozdult, nagyvállalkozók, polgármesterek támogatták az alapítványt, de olyan gyerek is volt, aki a zsebpénzét ajánlotta fel. Az árván maradt gyermekek személyre szabott segítségre számíthatnak attól függően, hogy mire van szükségük: ösztöndíj, lakhatási támogatás, szociális juttatás, a közlekedés támogatása, és még számos olyan gondoskodási forma, ami a gyermek fejlődését, gyarapodását, tanulását, megélhetését segíti elő. Támogatás közvetlenül is igényelhető az alapítvány honlapján, és ugyanitt lehet felajánlásokat is tenni. Aki megteheti, segítsen! A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért bankszámlaszáma: 11705084-21448492

A teljes cikk itt olvasható.

Fotó: Bors

Ripost7