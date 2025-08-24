Testőrei mögé bújva menekült el a HírTV riporterének kérdései elől Ruszin-Szendi Romulusz + videó

Megosztás itt:

Riporterünk szombaton luxusutazásainak részleteiről szerette volna kérdezni a Tisza Párt szakértőjét, mire a tábornok közölte: csak élő adásban válaszol. Budai Gyula rámutatott: a volt vezérkari főnök úgy menekül az újságírói kérdések elől, hogy korábban egy országot kellett megvédenie.

Ruszin-Szendi Romulusz is közzétett egy 11 másodperces részletet az interjúból, amihez azt írta, hogy továbbra is szívesen válaszol minden kérdésre, majd azzal védekezett: nem akar ahhoz asszisztálni, hogy a mondataimból kiragadott szavakból hazugságokat gyártsanak, és így próbálják félrevezetni az embereket.