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Tessely Zoltán mellett kampányolva osztottak ingyen ételt

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2018. március 31., szombat 08:15, frissítve: szombat 08:22

Újabb fideszes politikus mellet kampányolva osztottak ingyen ételt a választóknak. Ezúttal Tessely Zoltán választókerületéből, Kápolnásnyékről jelezte egy olvasónk, hogy a kormánypárti képviselőjelölt és Orbán Viktor fotójával ellátott kampányújság mellé többek között zsírt, lisztet, májkrémet és tojást is kapott. Állítólag a nagycsaládosoknak osztják a csomagot, amelyet olvasónk szerint az önkormányzat nevében adnak.

 
Olvasói fotó
 

Tegnap Lázár János büszkélkedett azzal a Facebookon, hogy sört és sonkát osztott közmunkásoknak – akiket nemrégiben gyakorlatilag bűnözőnek nevezett. Bajkai István már tojást és tejet is osztogatott Erzsébetvárosban, legutóbb pedig az önkormányzat adott ingyen sonkát. Tállai András pedig saját képével ellátott csokoládéval vetette magát a kampányba. A krumpliosztás is népszerű kampányeszköz, tavaly év végén Rétvári Bence kezdte el Vácon, januárban pedig a XII. kerületben is ingyen kaptak burgonyát a helyiek.

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