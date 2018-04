Terroristákhoz is juthatott az arab számlákra menekített milliárdokból

Már az FBI is nyomoz az Orbán Viktorhoz közeli korrupciós ügyek után – írja a Kronen Zeitung. A legnagyobb osztrák napilap cikke szerint a csaknem 4 milliárd, arab számlákra menekített euró Ausztrián is keresztülment. A tranzakciók érintették a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő MKB-t is, majd arab befektetéseknek álcázva jutott vissza Magyarországra. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda azt akarja megtudni, hogy az arab bankrendszeren keresztül ez a pénz közvetve segítette-e a nemzetközi terrorizmus finanszírozását is. A lap itt megemlíti, hogy az Orbánhoz közel álló, tavaly januárban elhunyt szaúdi üzletember, Ghaith Pharaon 1991 óta volt az FBI körözési listáján, és kapcsolatai voltak terrorgyanús szervezetekkel is.

Piszkos kampány magyarul címmel jelent meg választási összefoglaló a szintén osztrák Der Standardban. A cikkben a pártok bemutatása mellett, a kampányról szólva az olvasható: a Fidesz kampánya egyetlen témára, a tömeges bevándorlásra épült, illetve annak hangsúlyozására, hogy állításuk szerint Soros György magyar származású milliárdos terve az, hogy Európában muszlim bevándorlókkal vegyes társadalom jöjjön létre. A lap azt is megjegyzi, hogy Orbán környezete titkosszolgálati eszközökkel próbálta kompromittálni a civil társadalom képviselőit.

Új kommunistákként mutatja be Orbán Viktort és a lengyel Jaroslaw Kaczynskit az amerikai Politico. A lap elemzése szerint mindkét ország nacionalista kormányának működése a kommunizmust idézi. A lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság, valamint a magyar Fidesz is konzervatív nacionalista alapokra épült, ami a korábbi kommunista uralom ellenében alakult ki. A kormányzás gyakorlatának jellemzői azonban ugyanazok, az egy kézben tartott hatalom, a makacsság, a külső ellenségek előszeretettel való alkalmazása, illetve a társadalmi osztályokra alakított retorika is. A volt jegybankelnök Bod Péter Ákos szerint pedig az Orbán által hangsúlyozott munka alapú társadalom egyértelműen marxista ideológiát idéz.