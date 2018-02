„Természetesen válaszolok, nem megyek sehova” – mondta Kósa Lajos, majd elment

„Nem fog menni, mert el fogok késni a programról, de itt vannak a sajtómunkatársak, rengetegen vannak, beszéljék meg, és akkor természetesen válaszolok. Nem megyek el sehova, csak a kabátomért megyek ide” – mondta Kósa Lajos a Hír TV stábjának Veszprémben. A Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésének megnyitója után egyebek között az Elios-ügyről, illetve a legújabb Soros-plakátokról is kérdeztük volna a minisztert, ám ő kicselezte kollégáinkat, és rövid úton távozott a helyszínről.

„Ez így rendben van”

„Magyarországon összességében keres az unió, de ez így rendben van” – jelentette ki Orbán Viktor a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésén. A miniszterelnök a kampányrendezvénynek is felfogható eseményen úgy fogalmazott, hogy az elmúlt nyolc év eredményeit a magyarok csak saját maguknak köszönhetik. Ezzel kapcsolatban említette, hogy éves lebontásban a magyar össztermék 110 és 120 milliárd euró között van, az unió pedig 4 milliárd eurót ad. A kormányfő arról is beszélt, hogy nemzetközileg elfogadott tanulmányok szerint ennek nagy része visszacsorog a támogatókhoz, de ő úgy véli, hogy még több is visszamegy. Bővebben >>>