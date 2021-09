Térjünk a lényegre: Új műsorok, új műsorvezetők, új arculat és új weboldal

Megosztás itt:

A HírTV számos újítással és meglepetéssel kezdi meg az őszi tévés szezont. Ennek értelmében a televízió átáll az ún. sávos műsorszerkesztési struktúrára, így az egyes programok mindig ugyanabban az időben és ugyanazokkal a műsorvezetőkkel jelentkeznek nap mint nap.

„Közel egy éves alkotói munka után örömmel nyújtjuk át nézőinknek a HírTV új változatát. Továbbra is törekszünk arra, hogy Magyarország első hírtelevíziójaként a közönség azonnali tájékoztatása legyen a fő feladatunk. Az új programstruktúránkban érdekes, informatív és megjegyezhető műsorokkal szeretnénk a klasszikus hírfogyasztást és magukat a híreket is minél több eszközzel fogyaszthatóvá, árnyaltabbá és érthetővé tenni a nézőink számára. Különösen fontosnak tartjuk ezt egy olyan világban, ahol számtalan, különböző minőségű hírforrásból lehet tájékozódni. A korábbi jól bevált műsorainkat pedig igazán új külsővel, szerkesztéssel és kibővített tartalommal tárjuk a nézők elé. Mindezen terveinket fejezi ki új szlogenünk és üzenetünk is, ami a Térjünk a lényegre!” – mondta el Gajdics Ottó, a HírTV tartalmi igazgatója.

Az új műsorrendben továbbra is minden órában friss hírekkel vagy híradóval jelentkezik a csatorna.

Délelőttönként 9 és 10 óra között Mozaik címmel jókedvű, informatív délelőtti magazinműsor indul Szani Roland és Gyürky Enikő vezetésével. A Mozaikban a kulturális élet szereplői mellett a közszolgálati témák, életviteli tanácsok és a nagyközönség számára érdekes információval, pályával rendelkező meghívott vendégek szerepelnek.

Délután 15:30 és 17:00 között a Karc FM nagysikerű interaktív rádióműsora a Paláver debütál képernyős változatában. A műsor érdekessége, hogy 16 és 17 óra egyszerre kerül adásba a HírTV-n és a Karc FM-en, majd 17 órától a rádióban folytatódik tovább. A Paláver műsorvezetői Bayer Zsolt, Lentulai Krisztián, Dezse Balázs, Jurák Kata és Stefka István lesznek.

17:30-tól minden hétköznap elindul a csatorna esti informatív műsorfolyama. Elsőként a Radar címmel induló új riportműsor, amely izgalmas témákkal és megközelítéssel próbál a hétköznapi embereknek segíteni olyan problémák feltárásával és megoldásával amely a nagyközönséget érinti. A műsor házigazdái Budai Ivett és Eper Márton lesznek.

19 órától a HírTV mértékadó politikai háttérműsora lesz látható Gerhardt Máté vezetésével, a Napi Aktuális.

20 órától új formátum érkezik a képernyőkre Csörte – A nap vitája címmel. M. Dobos Marianne mint házigazda izgalmas politikai vitaműsort vezet majd, ahol különböző oldalon álló partnerek ütköztetik a véleményüket.

Keddtől-péntekig 21 órától szintén egy vadonatúj műsortípus debütál, a Vezércikk. Ebben az új műsorban újságírók elemzik az adott napon a sajtóban megjelent cikkeket, de ezen felül Magyarországon egyedülállóan bemutatják, hogy a holnapi újságok, weboldalak miről fognak írni – már előző nap este. A Vezércikk műsorvezetője M. Kovács Róbert lesz.

Hétfőnként 21 órától új külsővel, de a jól megszokott és népszerű vendégekkel jelentkezik a csatorna egyik legnépszerűbb és mára ikonikussá vált műsora a Sajtóklub.

Szombat esténként kerül a képernyőre a Troll - A keménymag szájkosár nélkül, amely a politikai influenszerek kibeszélő műsora.

Vadonatúj program a vasárnap 19 órakor jelentkező Magánterület, amelyben közkedvelt politikusok, színészek, sportolók és közéleti szereplők egy napjába leshetünk be testközelből. A műsor érdekessége, hogy kizárólag hölgyek szerepelnek benne.

Szombatonként jelentkezik délután a StartStop mobilitási műsor Szujó Zoltánnal, valamint este a Svenk című hazai filmes magazinműsor, amelyet megelőz a nemrégiben elindult „Szélesvásznú történelem” Bayer Zsolt vezetésével. Ebben a műsorban a rendszerváltás előtti híres magyar filmeket vetíti le a csatorna, kiegészítve az adott filmet egy elemző, kulisszatitkokat feltáró talk-show formájában.

És ha már talk-show: változatlanul vasárnap este 21 órától kerül a nézők elé az évek óta nagy sikernek örvendő Bayer Show.

A HírTV szeptember 13-tól képernyős megjelenésében is más irányt vesz: vadonatúj csatorna arculattal és díszletekkel, modernebb külsővel vág neki az őszi szezonnak. A tévé weboldala a hirtv.hu szintén új külsővel és tartalommal várja látogatóit. A nemzetközi hírszolgáltatói trendekhez igazított honlap minden eddiginél több hírt, információt, elemzést kínál olvasóinak, emellett nagy hangsúlyt fektet a videós tartalmakra, a műsorokat kiegészítő exkluzív anyagokra illetve a podcastokra. A HírTV élő adása (egy órás késleltetéssel) szintén elérhető a weben keresztül.

A HírTV új műsorrendjének kommunikációját erőteljes országos outdoor kampány (citylight, óriásplakát, járműreklám), illetve offline és online reklámkampány kíséri közel hat héten keresztül. A kreatívok gyártója és kivitelezője a Lounge Design és a Hung-Ister Zrt.

