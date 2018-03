Terézvárosban is rengeteg ajánlás egyezik a Fidesz és Lévaiék papírjain

MEGTISZTELTETÉSNEK ÉREZTE A FIDESZES SZITA KÁROLY, HOGY EGYKOR A KOMMUNISTA ÁLLAMBIZTONSÁGNAK ÜGYNÖKE LEHETETT. JOBBIK: SZITA KÁROLYNAK AZONNAL LE KELL MONDANI AZ ÖSSZES KÖZÉLETI TISZTSÉGÉRÕL. KARÁCSONY: POLITIKAILAG JELLEMTELEN SZITA KÁROLY. A FIDESZ SZERINT SZITA KÁROLY ÜGYNÖKMÚLTJA CSAK KAMPÁNYFOGÁS. SZÉL BERNADETT: HÉTFÕN TALÁLKOZOM VONA GÁBORRAL ÉS NÉGYSZEMKÖZT EGYEZTETÜNK. IRÁNYTÛ: A JOBBIK JELÖLTJÉNEK VAN A LEGTÖBB ESÉLYE LEGYÕZNI A FIDESZT SÁTORALJAÚJHELYEN. A DK ÖTSZÁZ, A PÁRT VÁLASZTÁSI SZLOGENJEIT MEGJELENÍTÕ PLAKÁTHELYET BÉRELT ORSZÁGSZERTE. A TERÉZVÁROSI VÁLASZTÓKERÜLETBEN IS TÖBB ESETBEN MEGEGYEZETT A FIDESZ ÉS A LENDÜLETTEL MAGYARORSZÁGÉRT NEVÛ PÁRT AJÁNLÁSAI. KARÁCSONY GERGELY: ÚJ TÁRSADALMI ALAPSZERZÕDÉST KELL KÖTNI A FÕVÁROSNAK ÉS A VIDÉKNEK. 1 MILLIÓ FT-RA BÍRSÁGOLTA AZ NVB A KÖZTÉVÉT, AMIÉRT NEM TARTOTTÁK BE A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ESÉLYEGYENLÕSÉGI ALAPELVET. NEM TETT LE A KORMÁNY A MAGYARORSZÁGI MENEKÜLTTÁBOROK ÉPÍTÉSÉRÕL, MERT MÉG HATÁLYOS AZ EZT TARTALMAZÓ KORMÁNYRENDELETET. AZ UNIÓS SZAKBIZOTTSÁG HA NEM CSATLAKOZUNK AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ, FEL KELL FÜGGESZTENI AZ UNIÓS PÉNZEK FOLYÓSÍTÁSÁT NEPSZAVA. MERKEL: NEM NYOMÁSGYAKORLÁSSAL KELL LÉTREHOZNI AZ ÚJ EU-S MENEKÜLTÜGYI RENDSZERT. AFRIKAI SERTÉSPESTIST DIAGNOSZTIZÁLTAK A NAPOKBAN A MAGYAR-ROMÁN HATÁRTÓL 4 KILOMÉTERRE ROMÁNIÁBAN - ATV. ÖSSZEÜL A BRIT NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCS, HOGY MILYEN TOVÁBBI LÉPÉSEKET TEGYEN A SZKRIPAL-ÜGYBEN. THERESA MAY: LONDON NEM TÛRI, HOGY AZ OROSZ KORMÁNY BRITEK ÉLETÉT VESZÉLYEZTESSE. OROSZORSZÁG BRIT DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSÁVAL VÁLASZOL ARRA, HOGY 23 OROSZ TISZTSÉGVISELÕNEK EL KELL HAGYNIA NAGY-BRITANNIÁT - MA.HU. OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁS - MOSZKVA: KIJEV MEGSÉRTI NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAIT A KÉPVISELETI SZAVAZÁS AKADÁLYOZÁSÁVAL. ELBOCSÁTOTTA AZ AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTER AZ FBI KORÁBBI IGAZGATÓHELYETTESÉT. ANDREW MCCABE ELLEN KÉT VIZSGÁLAT IS FOLYIK, AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY AZ FBI MIKÉNT KEZELTE HILLARY CLINTON EMAIL-BOTRÁNYÁT. ELSZABADULT EGY SÍLIFT GRÚZIÁBAN, MIUTÁN A SZERELVÉNY HÁTRAMENETBE ÉS NAGY SEBESSÉGRE KAPCSOLT, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. LEGALÁBB HAT HALOTTJA VAN A MIAMIBAN ÖSSZEDÕLT FELÜLJÁRÓNAK, MÉG KERESIK A TÚLÉLÕKET. AMERIKAI DIPLOMATÁK ELLENI MERÉNYLETET TERVEZÕ KUBAI DZSIHADISTÁT TARTÓZTATTAK LE KOLUMBIÁBAN. LEGKEVESEBB HÁRMAN MEGHALTAK ÉS NÉGY EMBER MEGSÉRÜLT, MERT EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ FELROBBANTOTTA MAGÁT KABULBAN. AZ IRAKBAN LEZUHANT AMERIKAI HARCI HELIKOPTEREN LÉVÕ MIND A HÉT KATONA ÉLETÉT VESZTETTE. ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL VÁLASZTOTTA ÚJRA ÁLLAMFÕNEK A KÍNAI PARLAMENT HSZI CSIN-PINGET. LEGKEVESEBB TIZENÖTEN MEGFULLADTAK KENYÁBAN AZ ESÕZÉSEK OKOZTA ÁRADÁSOK MIATT. 10 EMBER VESZTETTE ÉLETÉT EGY KISREPÜLÕ-SZERENCSÉTLENSÉGBEN A FÜLÖP-SZIGETEKI MANILA KÖZELÉBEN. ESÕ, HÓ, HÓFÚVÁS, ÓNOS ESÕ, ÉS ERÕS SZÉL MIATT FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI MÁRA A METEOROLÓGIA. NÉGY ÉSZAKKELETI MEGYÉRE A LEGMAGASABB, PIROS JELZÉST ADTÁK KI HÓFÚVÁS MIATT. ELSODORT EGY SZEMÉLYAUTÓT EGY TEHERVONAT VECSÉS TÉRSÉGÉBEN, A SOFÕR AZ ÜTKÖZÉS ELÕTT KISZÁLLT A JÁRMÛBÕL. HARMADFOKÚ VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI KÉSZÜLTSÉGET RENDELTEK EL A BALATONNÁL. EGY NÉGYTAGÚ CSALÁD MARADT FEDÉL NÉLKÜL A SZABOLCS MEGYEI JÁNDON, MERT LEÉGETT A HÁZUK.