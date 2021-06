Térden állva

A válság idején a legnagyobb terhet a családok vitték a vállukon, ezért igazságos a nekik visszatérítendő adó - erről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádióban Az egyre erősödő migráció is téma lesz a hamarosan induló gazdasági konzultációban - tette hozzá a miniszterelnök. A magyar emberek többsége egyetért az élet újraindításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekkel – derül ki a Kopp Mária Intézet felméréséből. Törlik a nyilvántartásból annak a védettségi igazolványát, aki nem oltatta be magát a koronavírus elleni oltás második adagjával - jelentette be a miniszterelnök a Kormányinfón. Magyarország az egyetlen ország az EU-ban, ahol több vakcina áll rendelkezésre, mint ahányan oltásra jelentkeztek – mondta Orbán Viktor. A kormány döntött arról, hogy engedélyezi a 12 és 16 év közöttiek koronavírus elleni oltását. Tíznapos rendkívüli fizetett szabadságot kap mindenki, aki részt vett a járvány elleni védekezésben - jelentette be a kormányfő. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatja az ország újraindulását segítő, szerdán bejelentett lépéseket, mert azok mindegyike a családok további támogatására épül, miközben minden korábbi támogatás, kedvezmény is megmarad. Magyarország Európában egyedülállóan kedvező foglalkoztatási mutatói egyértelműen rávilágítanak a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek eredményességére és hatékonyságára - jelentette ki György István államtitkár. Szijjártó Péter: Egészségügyi és gazdasági szempontból is Magyarország adta a legsikeresebb választ a világjárványra. Fél évvel meghosszabbodik a táppénzjogosultsága azoknak, akik a járvány miatt nem kaphatták meg a gyógyulásukhoz szükséges kezelést – Emmi. Már Ukrajnába is szabadon lehet utazni a magyar védettségi igazolvánnyal. A sportolóktól nem azt várjuk, hogy térdeljenek, hanem hogy küzdjenek – jelentette ki Orbán Viktor a kormányinfón. A kormány a jövőben is igyekszik fejlesztési forrásokat biztosítani a mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára, a következő európai uniós pénzügyi ciklusban is kiemelkedően kezelik e cégek támogatását - mondta Rákossy Balázs államtitkár. A kormány mindent megtesz a magyar közúti fuvarozói ágazat megvédéséért – ITM. Jövőre átlépi a Magyar Honvédség költségvetése az ezermilliárd forintot – közölte Benkő Tibor honvédelmi miniszter. 100 millió adag koronavírus-oltást adományoz Nagy-Britannia a rászoruló országoknak a következő egy évben. Ma kezdődik a G7-csúcs az Egyesült Államok, Japán, Kanada, Németország, Franciaország és Olaszország részvételével Nagy-Britanniában. A koronavírus-járvány újabb hulláma várható ősszel, és súlyossága csak attól függ, addig hányan oltatják be magukat, és a vírus mely variánsa erősödik fel – WHO. Az Európai Parlament a koronavírus elleni beoltás felgyorsítása, illetve a nagyarányú globális oltottság eléréséhez a vonatkozó szabadalmak feloldását javasolta - közölte az uniós parlament. Lengyelországban a befogadóképesség 75 százalékára emelik a vendégek maximális számát a szállodákban, éttermekben és kulturális intézményekben a nyári szünet végéig. A beoltottak és a gyerekek a kereten felül fogadhatók - közölte a lengyel kormányfő. Horvátországban és Szlovéniában is stagnál a járvány, előbbiben az átoltottságtól, utóbbiban a kéthetes fertőzésgyakoriságtól és a pozitív tesztek arányától teszik függővé a további nyitást. Bevezetik Németországban a digitális védettségi igazolást, amellyel az Európai Unió teljes területén tanúsítható a védettség. A nyolc évtizede aláírt hasonló dokumentum mintájára új Atlanti Chartáról állapodott meg Boris Johnson brit miniszterelnök és Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke. Lengyelország és Szlovákia a NATO keleti szárnyán fekvő országokként összehangolják biztonsági politikájukat, ez a keletről fenyegető „újbirodalmi politika” megállítása miatt fontos - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Több mint ötmillió EU-állampolgár kapott brit letelepedési engedélyt – közölte a brit belügyminisztérium. Katonai járművek közlekedése miatt lassulhat a forgalom pénteken és szombaton az ország több pontján, a Defender Europe 21 nemzetközi gyakorlatsorozat végeztével - tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Sportegyesületek és sportvállalkozások 350 millió forintnyi támogatásra pályázhatnak a Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program keretében. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián bronzérmet nyert a budapesti Papp László Sportarénában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon.