Tényleg Kínáé a jövő?

A professzor elismeri, hogy Kína globális súlya továbbra is növekedni fog, de figyelmeztet: a kép ennél sokkal összetettebb.

Több szempontot is a figyelmünkbe ajánlj. Kifejti, hogy Kínának még mindig sok belső, strukturális kihívással kell megküzdenie, így nem prioritása, hogy a világon mindenhol jelen legyen. Mérsékelnie kell a társadalma elöregedését, a környezet romlását és a szegénységet is, így a külső kapcsolatokkal főként akkor foglalkozik, amikor azok gazdasági vagy nemzetbiztonsági szempontból érintik. Kína hadereje továbbra is messze az amerikai haderő mögött áll, ráadásul ellenséges államok veszik körül, így geopolitikai célja elsődlegesen saját biztonságának garantálása.

Kína ezen kívül a kulturális térben sem veheti fel a versenyt a Nyugattal. A kínai könyvek, a kínai filmek és a kínai nyelv az országon kívül továbbra sem meghatározók, így au USA kulturális hegemóniája szinte megtörhetetlen számára.

A világpolitika alakulásáról persze Kína nem egyedül dönt. Az utóbbi időkben Washington megpróbálta ellensúlyozni Kína térnyerését, és a nyugati közvélemény alakításában továbbra is előnyt élvez. A jövőt így nem kizárólag Kína, hanem a nagyhatalmak egymás közötti versengése fogja meghatározni.