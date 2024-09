Tényi István vesztegetés bűntett gyanúja miatt tett bejelentést Magyar Péter ellen + videó

Én is kaptam sms-t. Ott konkrétan arról volt szó, hogy ne a területi illetékes kórházba, ami egyébként a Szent János Kórház szállítsák a kedves rokont, hanem egy országos intézetbe. De tudomáson van arról, hogy több főigazgató kollégám is kapott hasonló típusú megkereséseket Magyar Pétertől – hangsúlyozta Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár.

