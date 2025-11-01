Tényi István szerint nem kizárt, hogy terrorcselekmény történt a százhalombattai olajfinomítónál + videó

Megosztás itt:

Tényi István: "Ha a terrorcselekménynek a gyanúja felmerül, akkor ott nyilván a terrorelhárítási központnak is lehet feladata, hiszen ezeket az infrastruktúrákat védeni kell, hát ugye tudjuk, egyébként most is védik, de terrorcselekmény esetén, vagy annak gyanúja esetén nyilván ez a fokozati szint egy magasabb lépcsőfokra lép - fogalmazzunk így - és akkor pedig nyilván annak a közvélemény is látja majd, hogy valami tényleg ebben az ügyben arra utal, hogy külső szereplő léphetett fel Magyarországgal szemben."

Tényi István emlékeztetett: a lengyel külügyminiszter korábban azt mondta: már alig várja, hogy megsemmisítsék azt az olajvezetéket, amelytől Magyarország energiaellátása függ. A jogász szerint ezek a kijelentések már indokolják, hogy szorosabb védelmet kapjon a kritikus infrastruktúra Magyarországon.