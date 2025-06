Tényi István feljelentette Karácsonyékat, bűncselekmény lehet a Budapest Pride megszervezése

Megosztás itt:

A Mi Hazánk Mozgalom mellett Tényi István is feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK) a pride megszervezése ügyében – értesült a Magyar Nemzet. Tényi az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése gyanújával tett feljelentésében felidézte Tuzson Bence igazságügyi miniszter megszólalását, miszerint tiltott rendezvényt szervezni bűncselekmény, az azon való részvétel pedig szabálysértés.

Tényi hangsúlyozta, a rendőrség gyülekezési hatósági jogkörében eljárva a szombati rendezvényt betiltotta. Tényi István azt is hozzátette, a pride napjára szervezett szivárványos menetet a Kúria is betiltotta, melyet négy jogvédő szervezet tartott volna meg. Miután Karácsony csak szóban tiltakozott, de nem támadta meg a bíróság döntését, sem a rendőrségi határozatot, Tuzson szerint ezzel elfogadta a pride betiltását – áll a feljelentésben, ami azt is tartalmazza, hogy a megtiltott rendezvény szervezése, vagy a részvételre való felhívás bűncselekménynek minősül, ami egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A miniszter és a feljelentés szerint Karácsony tisztában van ezzel a jogi helyzettel, ezért különösen alattomos, hogy a pride-on való részvételre buzdít, a részvétel ugyanis szabálysértésnek minősül.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Blikk