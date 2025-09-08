Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Kötcse 2025 - Orbán Viktor beszéde

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Tényi István emberölés előkészülete miatt jelentette fel Krúbit

2025. szeptember 08., hétfő 14:20 | Magyar Nemzet

Emberölésre irányuló előkészület gyanújával tettek feljelentést Krúbi pénteki koncertje után, ahol a rapper Orbán Viktor meggyilkolásáról „verselt“ – tudta meg a Magyar Nemzet. A közönség egy része mindezt nagy ovációval fogadta.

  • Tényi István emberölés előkészülete miatt jelentette fel Krúbit

Péntek este a Budapest Parkban lépett fel Horváth Krisztián, ismertebb nevén Krúbi. A zenész a koncertjének egy pontján belpolitikai elemzésbe kezdett, vers formájában. 

„A nap újra felragyog , a madarak csicseregnek, a virágok kinyílnak, és felkacag minden gyermek. Örömkönnyek hullanak, hisz vagy 20 évbe tellett, de eljött a nagy pillanat: a Feri végre elment” – először Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását figurázta ki a rapper, majd rátért Orbán Viktorra. Krúbi a miniszterelnök testtömegére célozva Orbán Viktort „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte. 

Közel másfél perces performanszának végén pedig mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt.

„Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” – zárta döbbenetes sorait Krúbi, a közönség egy része pedig hangos ovációban tört ki.

 Mindezek miatt Tényi István emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) tett feljelentést. Ezért a bűncselekményért akár öt év is kiszabható.

 

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Index

További híreink

Óriási tévhit a nyugdíjról, sokan ezért számolnak rosszul

A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó

„Nem válogatott szint” – Sallai Roland mellett ő kapja a legtöbb kritikát a válogatottból

Tizenhat év után ismét élő koncertet ad Budapesten a kétezres évek egyik legfontosabb elektronikus zenei bandája

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője: ebben a ruhában tündökölt a menyasszony - Exkluzív fotók!

Mesterséges intelligenciával manipulál a Tisza

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Bomba áron lehet a tiéd ez a Parkside gép, ami minden kertész álma

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

További híreink

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
2
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
3
A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó
4
Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó
5
10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó
6
Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság
7
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
8
Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó
9
Figyelmeztetett Donald Trump: ha kell, akkor lelövik a venezuelai vadászgépeket + videó
10
Bayer show – Deutsch Tamás: Az ellenzék vezetői évek óta jobb Orbán Viktorok akarnak lenni Orbán Viktornál + videó

Legfrissebb híreink

Miért bizonyítja Magyar Péter nőügye, hogy alkalmatlan vezető?

Miért bizonyítja Magyar Péter nőügye, hogy alkalmatlan vezető?

 Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője a magyar érdekek helyett Brüsszel akaratát szolgálja, miközben a magánélete káoszban úszik. A hírek szerint románca Szabó Ilonával látványosan zátonyra futott, ami nem csak pletyka, hanem bizonyíték az alkalmatlanságára. Nézzük, miért helytelen, amit tesz, és hogyan mutatja ez, hogy nem alkalmas Magyarország vezetésére.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!