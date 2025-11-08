Keresés

Belföld

Tényekkel a gyűlöletkeltés ellen – Elindult a Hír TV, a Magyar Nemzet és a Pesti Srácok országjárása + videó

2025. november 08., szombat 07:20 | Hír TV

Siófokon elindult a Nemzeti Kör országjárás, ahol a Hír TV, a Magyar Nemzet és a Pesti Srácok véleményvezérei vitatják meg az aktuális politikai kérdéseket. Az első állomáson a Tisza Párt botrányai kerültek terítékre. Az elemzők szerint Magyar Péter nemcsak pánikszerűen hárítja a felelősséget a 200 ezres adatárulásért, de még bocsánatot sem kért a cserbenhagyott híveitől.

  • Tényekkel a gyűlöletkeltés ellen – Elindult a Hír TV, a Magyar Nemzet és a Pesti Srácok országjárása + videó

Elindult a Nemzeti Kör, a HírTV, a Magyar Nemzet és a Pesti Srácok közös országjárása szerdán Siófokon kezdte meg első állomását. A pódiumbeszélgetés középpontjában a józan ész alapján két téma állt: a Tisza Párt botrányainak kíméletlen leleplezése és a nemzeti oldal pozitív, építő jövőképe.

 A Tisza-botrány: hazugság és felelőtlenség

A beszélgetés résztvevői darabokra szedték a Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája körüli kommunikációt. Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője rámutatott, Magyar Péter állítása az „orosz hekkerekről” egy átlátszó hazugság.

„Bár Magyar Péterék megpróbálják ezt úgy beállítani, mintha feltörték volna a szerverüket, [...] a jelen állás szerint a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy mintha valaki belülről hozta volna nyilvánosságra ezt a listát” – mondta Huth Gergely.

Futó Boglárka, a Hír TV műsorvezetője a botrány morális és emberi oldalára világított rá: a Tisza Párt cinikusan cserbenhagyta a saját híveit.

„Ahelyett, hogy elnézést kért volna a 200 ezer embertől, csak a személyeskedést hallhattuk meg a szokásos felelősséghárítást” – emelte ki Futó Boglárka, hozzátéve: sok károsult a sajtóból értesült az árulásról, mert a Tisza Párt hivatalosan nem tájékoztatta őket a veszélyekről.

A nemzeti oldal válasza: tervek és közvetlen kapcsolat

A romboló és hazugságokra épülő ellenzéki politikával szemben a térség országgyűlési képviselője a pozitív jövőkép fontosságát hangsúlyozta. Witzmann Mihály szerint a Fidesznek a Tisza agresszív csatáira nem agresszióval, hanem konkrét tervekkel kell válaszolnia.

„Nagyon fontos, hogy a kampányban ne csak az eredményekről számoljunk be, hanem az elkövetkezendő tervekről [...] családpolitikai tervekről, otthonteremtési tervekről, adócsökkentési tervekről, 14. havi nyugdíjról, ami a társadalom egészét érinti” – mondta a képviselő.

Witzmann Mihály kiemelte: a józan észre alapozott politika alapja a közvetlen kapcsolat az emberekkel, amelyet az általa alapított Digitális Polgári Kör is szolgál. Ez a stratégia éles ellentétben áll azzal a brüsszeli forgatókönyvvel, amely a nemzeti érdekeket figyelmen kívül hagyva próbál nyomást gyakorolni Magyarországra.

