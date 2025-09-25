Templomajtóban veszekedő politikus: Orbán Viktor lesújtó véleménye Hadházy Ákosról

Megosztás itt:

„Sem Istent, sem embert nem ismernek” – Éles Bírálat az ellenzékről

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjában fejezte ki rendkívül éles véleményét az ellenzékről, különös tekintettel Hadházy Ákos legújabb, a templomajtóban történt botrányára. A kormányfő szerint az ellenzék a hatalomért mindenre képes, és a tisztesség határait súlyosan átlépik. „A hatalomért mindenre képesek. Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban. Ilyet nem csinálunk” – jegyezte meg, hozzátéve: „Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül.” A miniszterelnök kijelentette: „Ők mindezt megteszik. Ha hatalomról van szó, sem Istent, sem embert nem ismernek.” Orbán Viktor ezzel párhuzamosan kilátásba helyezte a következményeket, leszögezve: „Ez nem egy következmények nélküli ország.”

Döntés a háromgyermekes anyákról és a sport TAO veszélye

A politikai bírálat mellett a miniszterelnök bejegyzésében két fontos kormányzati témát is érintett. Elárulta, hogy Nagy Mártonnal véglegesíti a háromgyermekes anyák adómentességét, ami egy régóta ígért családpolitikai intézkedés. Ennek értelmében októbertől ők sem fizetnek SZJA-t. Ezzel a kormány tovább bővíti a családok támogatási körét. A miniszterelnök kemény kritikát fogalmazott meg a Tisza Párt gazdaságpolitikusának terveivel kapcsolatban is. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkártól kapott információra hivatkozva elmondta, hogy a Tisza Párt szerint Magyarország „túl sokat költ” sportra és kultúrára, és meg akarják szüntetni a sport TAO-t.

„A port a büszkeségről szól” – harc a TAO-ért

A sport TAO megszüntetésének terve, Orbán Viktor szerint, „gyerekek százezreit érintené”. A miniszterelnök ezzel szemben a sport nemzeti fontosságát emelte ki, hangsúlyozva: „A sport a hazáról, a nemzetről, a büszkeségről szól.” Kijelentette, hogy a gyerekeknek „példaképek, bajnokok kellenek, hogy ők is bajnokká akarjanak válni”. A kormányfő határozottan szembeszállt a balliberális oldal sportra vonatkozó elképzeléseivel, mondván: „Nem hagyjuk, hogy a balliberális oldal újra tönkretegye a magyar sportot.” A bejelentés élesen jelzi a kormány elkötelezettségét a sport támogatása és a nemzeti büszkeség megőrzése mellett, szemben azokkal az elképzelésekkel, amelyek a sportra fordított forrásokat megnyirbálnák.

Fotó: Hatlaczki Balázs