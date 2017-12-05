2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Teljesíthetetlen feladat elé állítja a kéményseprőket a katasztrófavédelem

Hír TV

2017. december 5., kedd 09:15

Annyi címre küldik ki őket, amennyivel nem lehet megbirkózni egy nap alatt.

A Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke ezért kétségbe is vonja, hogy másfél év alatt kétmillió kéményt vizsgáltak volna át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság emberei, szerinte ez csak papíron lehetséges. Vámos Csaba úgy tudja, van olyan település, például Gödöllő, ahol idén még nem is jártak a szervezet kéményseprői. Eközben már havonta egy ember halálát követeli a szén-monoxid.

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