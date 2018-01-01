2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Teljesen alkalmatlannak tartják Balog Zoltánt miniszternek

Hír TV

2018. január 1., hétfő 10:06, frissítve: hétfő 10:25

Lelkészi hivatásra méltatlan, felelős miniszteri tevékenységre teljesen alkalmatlan Balog Zoltán az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége szerint.

Pós Péter, a szervezet elnöke közleményében azt írta: a kormány a leglényegesebb belső társadalmi problémák, mint például az egészségügyben vagy az oktatásban tapasztalható hiányosságok elfedése céljából aránytalan mértékűvé torzította a valós migrációs veszélyhelyzetet.

Ezen látszik szerintük, hogy a kormányzat legfontosabb ágait – egészségügy, oktatás, kultúra, család- és ifjúságvédelem, szociális ügyek, sport, egyházi, kisebbségi és civil kapcsolatok – „egy alkalmatlan, de elvtelen kiszolgálóként megbízható (adott esetben a bűnbak szerepére is kiválóan alkalmas) apparatcsikra terhelték”.

 

 

 

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Balog Zoltán

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