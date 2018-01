Teljesen alkalmatlannak tartják Balog Zoltánt miniszternek

5.50 - REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ:LAMPÉ ÁGNES. 6.30 - A VÁLASZTÁS UTÁN KOALÍCIÓRA LÉPNE A JOBBIK AZ LMP-VEL ÉS A MOMENTUMMAL - VENDÉG: VOLNER JÁNOS ALELNÖK, JOBBIK 6.40 - FELMÉRIK A SZTRÁJKHAJLANDÓSÁGOT A BKV DOLGOZÓK KÖZÖTT - VENDÉG: NEMES GÁBOR ELNÖK, EGYSÉGES KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 8.30 - PERON. AZ LMP NEM HAJLANDÓ BEFIZETNI AZ ÁSZ-BÍRSÁGOT - VENDÉG: HADHÁZY ÁKOS TÁRSELNÖK, LMP ÁDER JÁNOS: LEGYEN ERÕNK MINDIG, MINDEN HELYZETBEN TISZTELNI A MÁSIK EMBERT, EGYMÁSBAN A MAGYART. VONA GÁBOR: MI POLITIKUSOKKAL, PÁRTOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL KÜZDÜNK, NEM AZ EMBEREKKEL, A FIDESZ ÉS AZ MSZP AZ ELLENFELÜNK, DE A SZAVAZÓIK NEM. LMP: 2018 KOMOLY LEHETÕSÉGET AD ARRA, HOGY 27 ÉV ROSSZ POLITIKÁJÁT VÉGLEG LEZÁRJUK, MERT A KORSZAKVÁLTÁS EGY KARNYÚJTÁSNYIRA VAN TÕLÜNK. GULYÁS GERGELY A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕJE SZERINT, SOROS GYÖRGY A FIDESZ 2018-AS KAMPÁNYÁBAN IS JELEN LESZ. A FÕVÁROSBAN BÉKÉSEN ZAJLOTT A SZILVESZTERI MULATSÁG, NEM ZAVARTA MEG SEMMILYEN KÜLÖNLEGES ESEMÉNY AZ ÓÉVET BÚCSÚZTATÓ TÖMEG ÜNNEPLÉSÉT. ORFK: TÖBB MINT TÍZ ESETBEN KELLETT INTÉZKEDNI PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖK MIATT, A RENDÕRSÉG HÁROM KÖNNYÛ SÉRÜLÉSSEL VÉGZÕDÕ BALESETRÕL TUD. ORSZÁGSZERTE TÖBB MINT HÁROMEZERSZER RIASZTOTTÁK A MENTÕKET, ÉJFÉL ÉS 4 ÓRA KÖZÖTT A MENTÕEGYSÉGEK FOLYAMATOSAN DOLGOZTAK. KÖZLEKEDÉSI BALESETEK, VEREKEDÉSEK, SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉSEK MELLETT CSAKNEM 300 RÉSZEG, VAGY DROG HATÁSA ALATT ÁLLÓ EMBERT KELLETT KÓRHÁZBA VINNI, 15 SZÁZALÉKUK KISKORÚ VOLT. MINTEGY 150 KÖBMÉTER HULLADÉKOT TAKARÍTOTTAK ÖSSZE A SZILVESZTERI RENDEZVÉNYEK HELYSZÍNEIN A FÕVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ DOLGOZÓI HÉTFÕN. KISFIÚ LETT AZ ELSÕ ÚJÉVI BABA MAGYARORSZÁGON; BALÁZS IMRE ÉJFÉL UTÁN 1 PERCCEL JÖTT A VILÁGRA SZOMBATHELYEN, ÉDESANYJÁVAL EGYÜTT JÓL VANNAK. 10-RÕL 20 ÉVRE EMELKEDIK JANUÁR 1-JÉTÕL A 12 ÉV ALATTI GYERMEKEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNYEK BÜNTETÉSI TÉTELE. JANUÁR 1-JÉTÕL FOLYTATÓDIK A KATONÁK BÉREMELÉSE: ÚJABB 5 SZÁZALÉKKAL EMELKEDIK A KATONÁK ILLETMÉNYE. VÁLTOZIK TÖBB, A CSALÁDOKAT ÉRINTÕ JOGSZABÁLY: EMELIK PL. A GYED-ET, NÕ A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE, AZ EGYSZERI ANYASÁGI TÁMOGATÁST PEDIG KITERJESZTIK A HATÁRON TÚLRA IS. FOKOZOTT BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK MELLETT TARTOTTÁK A SZILVESZTER ÉJJELI ÜNNEPSÉGEKET A VILÁG NAGYVÁROSAIBAN. A TÁRSADALMI ÖSSZETARTÁS ERÕSÍTÉSÉRE SZÓLÍTOTT FEL ÚJÉVI KÖSZÖNTÕJÉBEN ANGELA MERKEL. BERLINBEN 10, KÖLNBEN 9 NÕ TETT FELJELENTÉST SZEXUÁLIS MOLESZTÁLÁSÉRT, REGGELIG ÖSSZESEN 10 GYANÚSÍTOTTAT AZONOSÍTOTT A NÉMET RENDÕRSÉG. VLAGYIMIR PUTYIN AZ OROSZOK SAJÁT ORSZÁGUKBA VETETT HITÉÉRT MONDOTT KÖSZÖNETET ÚJÉVI BESZÉDÉBEN. FERENC PÁPA SZERINT AZ ELMÚLT ESZTENDÕT HÁBORÚK ÉS HAZUGSÁGOK ÁRNYÉKOLTÁK BE, A KATOLIKUS EGYHÁZFÕ ÉV VÉGI HÁLAADÓ MISÉJÉN FELSZÓLÍTOTTA AZ EMBEREKET, VÁLLALJANAK FELELÕSSÉGET TETTEIKÉRT. HÁBORÚVAL FENYEGETTE MEG ÚJÉVI ÜZENETÉBEN AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT, KIM DZSONG UN KÖZÖLTE, NUKLEÁRIS FEGYVEREIK MÁR ELÉRIK AZ AMERIKAI TERÜLETEKET. LÖVÖLDÖZÉS TÖRT KI A COLORADÓI DENVER EGYIK DÉLI ELÕVÁROSÁBAN, EGY RENDÕR MEGHALT, TÖBB MEGSEBESÜLT, A TÁMADÓT AGYONLÕTTÉK. NAPOK ÓTA ERÕSEN HAVAZIK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, A HIDEG IDÕJÁRÁS A JÖVÕ ÉV ELSÕ NAPJAIBAN IS FOLYTATÓDIK. DONALD TRUMP TWITTER-BEJEGYZÉSEKBEN ÜNNEPELTE ELNÖKSÉGE ELSÕ ÉVÉT. IRÁNBAN 12-RE EMELKEDETT A TÜNTETÉSEK HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, MIUTÁN TÖBB DEMONSTRÁLÓT IS LELÕTTEK. DONALD TRUMP: A NAGYSZERÛ IRÁNI NÉPET ÉVEK ÓTA ELNYOMJÁK, PEDIG EZ A NÉP VÁGYIK A SZABADSÁGRA. HATÁROZATOT SZAVAZOTT MEG A CISZJORDÁNIAI TELEPEK ANNEKTÁLÁSÁRÓL AZ IZRAELI LIKUD KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. BULGÁRIA ÁTVETTE AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS ELNÖKSÉGÉT ÉSZTORSZÁGTÓL, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JANUÁR 11-ÉN EGYEZTET A BOLGÁR PRIORITÁSOKRÓL SZÓFIÁBAN. TÖBB SZÁZ AUTÓ ÉGETT KI EGY LIVERPOOLI PARKOLÓHÁZBAN PUSZTÍTÓ TÛZBEN, TÖBB SZOMSZÉDOS HÁZBÓL IS KI KELLETT MENEKÍTENI AZ EMBEREKET. LEGKEVESEBB 29 CIVIL, KÖZTÜK 9 GYEREK MEGHALT A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK ÉS ELLENZÉKI FEGYVERESEK ÖSSZECSAPÁSAIBAN KELET-GÚTA TÉRSÉGÉBEN. JANUÁR 2-ÁN AZ ISKOLASZÜNETBEN ÉRVÉNYES MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK A BKK JÁRATAI A FÕVÁROSBAN. AZ ÜZLETEK VASÁRNAP NÉGY ÉS HAT ÓRA KÖZÖTT BEZÁRTAK, CSAK JANUÁR 2-ÁN NYITNAK KI ÚJRA. MEGGYÚJTOTT EGY PETÁRDÁT EGY 15 ÉVES FIÚ, ÉS AZ ÚTRA DOBTA POMÁZON, A RENDÕRÖK 99 PETÁRDÁT TALÁLTAK A ZSEBÉBEN. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT AUTÓ MIATT NINCS ÁRAM 40 KAMONDI HÁZBAN, A HIBÁT A SZOLGÁLTATÓ ELÕRELÁTHATÓLAG KEDD ESTÉRE TUDJA ELHÁRÍTANI. ELÕZETES SZÓVÁLTÁST KÖVETÕEN MEGÖLTE BARÁTNÕJÉT EGY 29 ÉVES FÉRFI SZEGEDEN. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓBUSZ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ A PEST MEGYEI RÁD KÖZSÉG BELTERÜLETÉN, A SZEMÉLYGÉPKOCSI VEZETÕJE MEGHALT. GÁZOLT A 61-ES VILLAMOS A HÛVÖSVÖLGYI ÚTON, BUDAPESTEN, A GYALOGOS FÉRFI OLYAN SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT, HOGY A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.