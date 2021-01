Teljes zavar a Blaha Lujza tér felújítása körül

1257 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 359 574-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 968-ra emelkedett. Magyarországnak nemzeti érdeke a koronavírus elleni oltás menetének felgyorsítása - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádióban. A miniszter közölte: ma Magyarországon nem politikusok döntenek arról, egy oltóanyagot lehet-e használni, hanem van egy intézmény, a gyógyszerészeti hatóság, ahol olyan emberek dolgoznak, akik tudással rendelkeznek ahhoz, hogy ilyen döntéseket hozzanak. Hangsúlyozta: naponta csaknem száz ember hal bele a koronavírusba Magyarországon, és 10-15 milliárd forintos kárt szenved el a magyar gazdaság. Ha csak egy nappal előbb lehet tömegesen oltani, azzal 100-150 életét lehet megvédeni. Azok a védőoltások, amelyeket a hatóságok engedélyeznek - legyenek akár hagyományosan vagy korszerű, új technológiával előállítva - egyaránt hatékonyak és biztonságosak - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János közölte: bár elképzelhető, hogy a hatékonyság és az oltási reakciók szempontjából van különbség a védőoltások között, de abban nincs, hogy valamennyi törzskönyvezett vakcina megakadályozza azt, hogy a beoltott súlyos állapotba kerüljön. A vakcinának nincsen ideológiája, politikai nézete, a vakcinának csak megbízhatósága és hatékonysága van - hangsúlyozta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Debrecenben lesz a Nemzeti Oltóanyaggyár – közölte Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Előbb-utóbb az európai színtéren is megjelenik a Szputnyik V vakcina - jelentette ki Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója. Bár egyetértenek a DK céljaival, de csalódtak Gyurcsány Ferencben - ezzel indokolta híradónknak a pártból való távozását az a két óbudai politikus, akik bejelentették, hogy kilépnek a Gyurcsány-pártból. A DK két III. kerületi tagja, Hazai András alpolgármester és Rózsa László képviselő, a kerület egészségügyi bizottságának vezetője döntött a pártból való távozás mellett. Újabb szintre lépett a családtámogatás és az otthonteremtés a januártól bevezetett intézkedésekkel, amelyeknek köszönhetően az új otthont keresők mellett azok is segítséget kapnak, akik nem szeretnének költözni - mondta Novák Katalin a Kossuth rádióban. 2022. január elsejétől teljes jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alattiak – az intézkedés részletszabályairól a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára számolt be közösségi oldalán. Dömötör Csaba elmondta: az szja-mentesség több százezer fiatalnak nyújt pénzügyi segítséget, egyetlen korábbi kormány sem hozott még ilyen intézkedést Magyarországon. Mintegy 117 ezer turizmusban, szabadidő-ágazatban dolgozó munkájának megtartását segítette az adóelengedés tavaly novemberben - tájékoztatott Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Hétfőtől válik elérhetővé az ingyenesen letölthető digitális jólét szoftver alapcsomag, amellyel a kormány az egyre kevésbé nélkülözhető digitális hozzáférés lehetőségét teremti meg a magyar embereknek - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Már összejött a szükséges aláírások 88 százaléka a székelyekért indított petícióhoz Spanyolországban. Így nagy valószínűséggel az ibériai állam lesz a hetedik ország, amely támogatja az európai őshonos kisebbségek védelmét. A világban 98,7 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 2,1 millióra a halálos áldozatok és 54,4 millióra a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni oltóanyaggyártókkal a velük kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Szerződésszegéssel vádolja az olasz miniszterelnök a brit AstraZenecát, miután a cég bejelentette, hogy gyártási gondok miatt 60 százalékkal kevesebb oltóanyagot tud leszállítani az első negyedévben az Európai Uniónak. Horvátország felfüggeszti a lakosság beoltását, mivel nincs elegendő oltóanyag, a meglévő vakcinát azok kaphatják meg, akik már megkapták a védőoltás első adagját - közölte Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója. Az eredetileg tervezettnél mintegy 20 százalékkal kevesebb koronavírus elleni vakcinát kap Csehország a következő néhány hétben a Pfizer/BioNTech cégektől - közölte Jan Blatny cseh egészségügyi miniszter. Nagy az érdeklődés a koronavírus elleni vakcina iránt Szerbiában, oltási arány tekintetében az ország jelenleg Európában a negyedik, a világon pedig a kilencedik helyen áll - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb államfő. Ukrajnában kis mértékben lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, szombatra négyezer alatti, az előző napinál mintegy ezerrel kevesebb új beteget jegyeztek fel. Nagy-Britanniában megállt a koronavírus-fertőződések számának emelkedése, és sok országrészben már csökken az újonnan bekövetkező fertőzések száma, de még nincs itt az ideje a korlátozások feloldásának - mondta a brit egészségügyi miniszter. Visszavonulóban van Izraelben a koronavírus-járvány harmadik hulláma, de a járványügyi szakembereket aggasztja az, hogy terjednek a vírus új variánsai, és nő a fertőzöttek száma a gyerekek körében - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Súlyos koronavírus-járvány közepette kezdődött meg az elnökválasztás Portugáliában, felmérések szerint borítékolható a hivatalban lévő államfő, a jobbközép politikát követő Marcelo Rebelo de Sousa győzelme. Joe Biden amerikai elnökként először beszélt európai vezetővel, nevezetesen Boris Johnson brit miniszterelnökkel, és témáik a koronavírus-járvány, a klímaváltozás elleni küzdelem, a biztonságpolitika és a szabadkereskedelem voltak. Az amerikai külügyminisztérium felszólította Kínát, hogy hagyjon fel Tajvan állandó fenyegetésével, az ellene irányuló katonai, diplomáciai és gazdasági nyomásgyakorlással. Több, mint háromezer embert tartóztattak le az orosz hatóságok az ellenzéki Alexej Navalnij melletti szimpátiatüntetéseken. A rendőrök több esetben össze is csaptak a tüntetőkkel, sokan megsérültek. A Népi Mozgósítási Erők iraki síita milícia tizenegy tagjával végeztek az Iszlám Állam dzsihadistái Bagdadtól 150 kilométerre északra egy rajtaütés során - közölték a milícia tagjai. Több mint 340 halálbüntetést hagyott jóvá az iraki vezetés, jórészt terrorizmussal összefüggő ügyekben - idézte az iraki elnöki hivatal közleményét az asz-Szumaríja hírtelevízió. Kalózok támadtak egy török teherszállító hajóra a nyugat-afrikai partoknál, egy tengerészt megöltek, tizenöt társukat elrabolták - közölték illetékesek Ankarában. Kimentettek tizenegy bányászt a kelet-kínai Santung tartományban két hete berobbant aranybányából - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Erős földrengés volt az Antarktiszhoz tartozó Déli-Shetland-szigeteknél, közel Chile legnagyobb antarktiszi bázisához, az Eduardo Freihez. Tizenkilenc elszenesedett holttestet találtak az amerikai határon fekvő mexikói Miguel Alemán település közelében - közölte az észak-mexikói Tamaulipas állam ügyészsége. Orgazdaság miatt vádemelést javasol a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság egy szerb férfi ellen, aki a gyanú szerint mintegy 8,5 millió forint értékű régészeti leletet akart Magyarországon keresztül Nyugat-Európába vinni - közölte a rendőrség. A magyar színekben versenyző Krueger John-Henry ezüstérmet szerzett 1000 méteren a lengyelországi Gdanskban zajló rövidpályás-gyorskorcsolya Európa-bajnokságon, míg Liu Shaoang negyedik lett. Női vízilabda olimpiai selejtező: Magyarország - Olaszország 13:10, a magyar csapat kijutott a tokiói olimpiára. Férfi kézilabda-vb: Magyarország - Lengyelország 30:26, a magyar csapat bejutott a negyeddöntőbe. Női kézilabda BL: Győri Audi ETO KC - Brest Bretagne (francia) 27:27 Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good - Mezőkövesd Zsóry FC 0:0; Puskás Akadémia FC - Ferencvárosi TC 1:1; Újpest FC - MOL Fehérvár FC 0:5 Férfi vízilabda ob I: KSI - OSC 5:17; Szeged - FTC 8:9; Debrecen - Budapesti Honvéd 10:15; Kaposvár - Eger 10:15; Miskolci - PVSK 12:9; VasasPlaket - Tatabánya 23:6; Szentes - UVSE 9:7