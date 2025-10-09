Teljes a káosz a Tiszánál: a vezérük katonákat akar, a bázisuk meg ijedten tiltakozik

Megosztás itt:

Azonnali lázadás a Tiszánál: a saját fiataljaik szembefordultak a sorkatonaság ötletével

Úgy tűnik, a Tisza Pártnál elfelejtettek egyeztetni a legújabb nagyszerű ötletükről – legalábbis a saját bázisukkal biztosan. A "változást és profizmust" hirdető mozgalomban ugyanis kisebb pánik tört ki, miután Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter frissen igazolt honvédelmi szakértője bedobta a sorkatonaság valamilyen formájának ötletét. A reakció nem maradt el: a párt ifjúsága gyorsabban kezdett tiltakozni a közösségi médiában, mint ahogy a tábornok úr a mondatát befejezhette volna.

A Magyar Nemzet által közzétett videó tanúsága szerint a tiszás fiatalok hallani sem akarnak semmiféle kötelező szolgálatról. Ezzel a megható egységgel sikerült nevetségessé tenniük saját szakértőjük felvetését, és egyben bemutatni, mennyire átgondolt a párt honvédelmi koncepciója.

Parancsra támad? Teljes a fejetlenség Magyar Péter pártjában

A helyzet több, mint egy egyszerű véleménykülönbség; rávilágít a teljes fejetlenségre, ami a Tisza Pártban uralkodik. Miközben Magyar Péter a rend és a szakértelem fontosságáról beszél, a saját szakértője olyan ötlettel áll elő, amitől a saját támogatói is a falra másznak. Felmerül a kérdés: egyáltalán beszélnek egymással, vagy csak a Facebookon üzengetnek?

A probléma az, hogy a Tisza Párt egy professzionális, kormányzásra kész erő látszatát próbálja kelteni, de a valóságban még egy alapvető politikai kérdésben sincs belső egyetértés. A "szakértői kormányzás" ígérete meglehetősen üresen cseng, ha a szakértő mond valamit, a bázis pedig azonnal az ellenkezőjét kiabálja. Ez nem politikai stratégia, hanem egy rosszul megrendezett kabaré.

Így védenék meg a hazát? A Tisza Párt megbukott a hazafiasság próbáján

A haza védelme komoly dolog, ami egységes akaratot és elkötelezettséget igényel. Ehhez képest mit látunk a Tisza Pártnál? Az első komolyabb felvetésre, ami némi áldozatvállalással járna, kitör a pánik és a tiltakozás. A párt fiataljai számára láthatóan fontosabb a kényelem, mint a honvédelem gondolata.

Nehéz elképzelni, hogyan vezetnének egy országot válsághelyzetben, ha már egyetlen ötlettől is szétesik a belső egység. A mostani eset tökéletesen megmutatta, hogy a Tisza Párt hangzatos hazafiassága csak addig tart, amíg az nem jár semmilyen kötelezettséggel. A hazafiasság próbáján látványosan megbuktak.

