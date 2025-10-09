Keresés

2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Teljes a káosz a Tiszánál: a vezérük katonákat akar, a bázisuk meg ijedten tiltakozik

2025. október 09., csütörtök 17:47 | Magyar Nemzet
ellenzék Magyar Nemzet videó kritika sorkatonaság hadkötelezettség Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt

Teljes a fejetlenség a Tisza Párt háza táján. Miközben Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter honvédelmi szakértője a sorkatonaság valamilyen formájának bevezetését lebegteti, a párt saját ifjúsági tagozata pánikszerűen utasítja el az ötletet. A Magyar Nemzet videója rávilágít a párt belső ellentmondásaira és a haza védelmével kapcsolatos nevetségesen zavaros elképzeléseire.

  • Teljes a káosz a Tiszánál: a vezérük katonákat akar, a bázisuk meg ijedten tiltakozik

Azonnali lázadás a Tiszánál: a saját fiataljaik szembefordultak a sorkatonaság ötletével

 Úgy tűnik, a Tisza Pártnál elfelejtettek egyeztetni a legújabb nagyszerű ötletükről – legalábbis a saját bázisukkal biztosan. A "változást és profizmust" hirdető mozgalomban ugyanis kisebb pánik tört ki, miután Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter frissen igazolt honvédelmi szakértője bedobta a sorkatonaság valamilyen formájának ötletét. A reakció nem maradt el: a párt ifjúsága gyorsabban kezdett tiltakozni a közösségi médiában, mint ahogy a tábornok úr a mondatát befejezhette volna.

Magyar Nemzet által közzétett videó tanúsága szerint a tiszás fiatalok hallani sem akarnak semmiféle kötelező szolgálatról. Ezzel a megható egységgel sikerült nevetségessé tenniük saját szakértőjük felvetését, és egyben bemutatni, mennyire átgondolt a párt honvédelmi koncepciója.

Parancsra támad? Teljes a fejetlenség Magyar Péter pártjában

 A helyzet több, mint egy egyszerű véleménykülönbség; rávilágít a teljes fejetlenségre, ami a Tisza Pártban uralkodik. Miközben Magyar Péter a rend és a szakértelem fontosságáról beszél, a saját szakértője olyan ötlettel áll elő, amitől a saját támogatói is a falra másznak. Felmerül a kérdés: egyáltalán beszélnek egymással, vagy csak a Facebookon üzengetnek?

A probléma az, hogy a Tisza Párt egy professzionális, kormányzásra kész erő látszatát próbálja kelteni, de a valóságban még egy alapvető politikai kérdésben sincs belső egyetértés. A "szakértői kormányzás" ígérete meglehetősen üresen cseng, ha a szakértő mond valamit, a bázis pedig azonnal az ellenkezőjét kiabálja. Ez nem politikai stratégia, hanem egy rosszul megrendezett kabaré.

 Így védenék meg a hazát? A Tisza Párt megbukott a hazafiasság próbáján

 A haza védelme komoly dolog, ami egységes akaratot és elkötelezettséget igényel. Ehhez képest mit látunk a Tisza Pártnál? Az első komolyabb felvetésre, ami némi áldozatvállalással járna, kitör a pánik és a tiltakozás. A párt fiataljai számára láthatóan fontosabb a kényelem, mint a honvédelem gondolata.

Nehéz elképzelni, hogyan vezetnének egy országot válsághelyzetben, ha már egyetlen ötlettől is szétesik a belső egység. A mostani eset tökéletesen megmutatta, hogy a Tisza Párt hangzatos hazafiassága csak addig tart, amíg az nem jár semmilyen kötelezettséggel. A hazafiasság próbáján látványosan megbuktak.

 Nézze meg a videót, és döntse el, mennyire vehető komolyan a Tisza Párt honvédelmi politikája!

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

