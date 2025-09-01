Telibe találta egy rolleres a biciklist – eldőlt, mint egy ólajtó + videó

Megosztás itt:

Napról napra szaporodnak az e-rolleres balesetek Magyarországon, Békés megye sem kivétel. Májusban egy horrorbaleset rázta meg a közvéleményt, amikor egyetlen hétvége alatt négy gyereket kellett kórházba vinni e-rolleres balesetek miatt.

Egy tinédzser életveszélyesen megsérült, miután busznak ütközött, mert nem állt meg a KRESZ-táblánál. Gyulán is történt már baleset, Budapesten is és tavaly egy rolleres vonatgázolás is sokkolta az országot. A rendőrség nyomatékosan figyelmeztet: „Bukósisak nélkül életveszélyes rollerezni! Tartsák be a szabályokat, és mindig csatolják be a sisakot!”

Olvasókat ezúttal a Beol.hu Facebook-oldalán kérdezték, és a vélemények kiélezettek. „Mozgó célpontok, figyelmetlenek, árkon-bokron át száguldanak!” – írta egy kommentelő. Egy másik olvasó szerint: „Nem a rollerrel van baj, hanem a használóval. KRESZ-vizsga és kötelező sisak kell!” Volt, aki keményebben fogalmazott: „Kitiltanám az összeset, mint a franciák 2023-ban!” Egy felháborodott olvasó elmesélte: „Múlt héten egy rolleres telibe talált, a biciklimre 12 ezret kellett költenem, ő meg boldogan suhant tovább.” Egy anyuka megrázó történetet osztott meg: kislánya sisak nélkül szenvedett súlyos balesetet a Duna-parton.

A hozzászólásokból kiderül: sokan a szülői felelősséget és a nevelést is hibáztatják, hiszen a gyerekek gyakran menőznek, feszegetik a határokat. „KRESZ-vizsga mindenkinek, kivétel nélkül!” – követeli egy olvasó, mások pedig a védőfelszerelések kötelezővé tételét sürgetik. Az e-rollerek megosztják a közvéleményt: van, aki praktikus eszköznek tartja, de a többség szerint szabályozás nélkül életveszélyesek. Te egyetértesz a betiltással, vagy szigorúbb szabályokat hoznál? Szólj hozzá, a Hír Tv Facebook oldalán és oszd meg!

