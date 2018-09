Téli vagy nyári? Van valami, amivel sokan nem számolnak

A nyári időszámítás kezdetét és végét kötelezően alkalmazandó EU-s irányelv írja elő. A témában rendezett uniós konzultáción azonban kiderült: az emberek 80 százaléka nem szereti az óraátállítást. A többségi vélemény mellé állt az Európai Bizottság elnöke is, és bejelentette: eltörlik a kettős időszámítást. A tagállamok maguk dönthetik majd el, hogy a nyári vagy a téli időszámítást választják.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Vitassuk meg. Ugye gondolom ez azt jelenti, hogy a nyári időszámítás marad meg. Nincs kialakult kormányzati álláspont” – kommentálta a hírt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. A kormány tehát egyelőre kivár a kérdésben.

A leggyakrabban hangoztatott érv az óraátállítás ellen, hogy rossz hatással van az egészségre. „Idősebbeknél, gyermekeknél, akiknél a stresszkezelés nehezebben megy, ők azok, akiknél akár két hét, egy hónap is lehet az, amíg megszokják az új időt. És ez okozhat egyrészt alvászavart, depressziós zavarokat, szorongást, koncentrációs zavarokat, és éppen ezért a balesetveszély is fokozódik. Megjelenhet emésztési problémákban, tachikardiában, insomnia, az alvászavar nagyon gyakran megjelenik” – hívta fel a figyelmet Torzsa Péter egyetemi docens, háziorvos.

Az óraátállítás mellett gazdasági érveket is szoktak felhozni: országosan egy közepes méretű város éves áramfogyasztása spórolható meg az eltérő téli és nyári időszámítással. Ezt újabban azzal cáfolják, hogy a modern technológiák miatt már nem lehet számolni az energiamegtakarítással.

Ami viszont biztos, hogy sötétben indulnának a téli napok, ha az óraátállítás eltörlése után a nyári időszámítást választaná Magyarország. November elején fél 8 körül kelne a nap, január első felében pedig már fél 9-ig kellene várni a reggeli fényre. Ezután ismét egyre korábban következnének a napfelkelték, még nem február végén újra már reggel fél nyolckor világos lenne. A reggeli sötétséggel sokan nem számolnak azok közül, akik a későbbi napnyugta érdekében a nyári időszámítás mellett érvelnek.

A Jobbik régóta szorgalmazza, hogy Magyarországon csak nyári időszámítás legyen, de eddig nem került a parlament elé a javaslat. Most azt is mérlegelnie kell a kormánynak, hogy döntés esetén a téli vagy nyári időszámítást vezessék be Magyarországon.