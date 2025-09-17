Teli tárral hordhatta magánál a lőfegyverét Ruszin-Szendi Romulusz + videó

Megosztás itt:

Minden valószínűség szerint teli tárral hordta magánál a lőfegyverét Ruszin-Szendi Romulusz – erre már volt vezérkari főnök korábbi helyettese mutatott rá. Pintér Ferenc azt mondta: magától értetődő, hogy az önvédelmi fegyvert töltve hordja a jogosult illető. De egy ilyen rendezvényen egy valóban kiképzett személy sosem hordana önvédelmi fegyvert. – Ez íratlan „ökölszabály. Pintér Ferenc azt valószínűsíti, hogy Ruszin-Szendi egy Glock 17-es pisztolyt (a képen, ami illusztráció) hord magánál, amelynek kialakítástól függően 17-19 töltény is férhet a tárába.

A volt vezérkari főnök helyettese úgy vélte: Ruszin Szendi Romulusz fegyverviselése igazából a kivagyiságról szól és pszichés problémái is lehetnek a volt tábornoknak. Pintér Ferenc korábban azt nyilatkozta: ő konkrétan a tábornok vállalhatatlan lépései miatt döntött úgy, hogy elhagyja a honvédséget.

Fotó: Shutterstock