Teli tárral hordhatta magánál a lőfegyverét Ruszin-Szendi Romulusz + videó

2025. szeptember 17., szerda 15:00 | HírTV

Pintér Ferenc szerint soron kívül szerezhette meg magának a fegyverviselési engedélyt. Az alezredes hangsúlyozta: aki valóban életveszélyben érzi magát, az ne menjen nyilvános rendezvényre, és kérje a rendőrség segítségét.

Minden valószínűség szerint teli tárral hordta magánál a lőfegyverét Ruszin-Szendi Romulusz – erre már volt vezérkari főnök korábbi helyettese mutatott rá. Pintér Ferenc azt mondta: magától értetődő, hogy az önvédelmi fegyvert töltve hordja a jogosult illető. De egy ilyen rendezvényen egy valóban kiképzett személy sosem hordana önvédelmi fegyvert. – Ez íratlan „ökölszabály. Pintér Ferenc azt valószínűsíti, hogy Ruszin-Szendi egy Glock 17-es pisztolyt (a képen, ami illusztráció) hord magánál, amelynek kialakítástól függően 17-19 töltény is férhet a tárába. 

A volt vezérkari főnök helyettese úgy vélte: Ruszin Szendi Romulusz fegyverviselése igazából a kivagyiságról szól és pszichés problémái is lehetnek a volt tábornoknak. Pintér Ferenc korábban azt nyilatkozta: ő konkrétan a tábornok vállalhatatlan lépései miatt döntött úgy, hogy elhagyja a honvédséget.

Fotó: Shutterstock

 

 

