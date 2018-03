Telekocsis applikációt mutatott be a Momentum

5.50 - REGGELI JÁRAT. A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6.30 - INGYENESSÉ TENNÉ A FOGAMZÁSGÁTLÁST ÉS AZ ABORTUSZTABLETTÁT A MOMENTUM VENDÉG: CSEH KATALIN ELNÖKSÉGI TAG, MOMENTUM 6.40 - POLITIKAI PEDOFÍLIA, ÉS HAMIS ALÁÍRÁSOK AZ AJÁNLÓÍVEKEN VENDÉG: TÓTH ZOLTÁN VÁLASZTÁSI SZAKÉRTÕ 8.30 - PERON. VENDÉG: SNEIDER TAMÁS, A JOBBIK ALELNÖKE 1300 MILLIÁRD FORINTNAK MEGFELELÕ ÖSSZEG SZIVÁROGHATOTT KI MAGYARORSZÁGRÓL ARAB ÉS ÁZSIAI SZÁMLÁKRA AZ FBI GYANÚJA SZERINT - MAGYAR NEMZET. AZ AMERIKAIAK SZERINT EZ A PÉNZ A KORMÁNYPÁRTI POLITIKUSOK RÉSZÉRE VISSZAOSZTOTT JUTALÉK VOLT. A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG NEM TUD AZ ORSZÁGBÓL KI,- MAJD VISSZASZIVÁRGÓ UNIÓS PÉNZEKRÕL. HUSZONHATEZER DELEGÁLT VESZ RÉSZT A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁBAN. IRÁNYTÛ INTÉZET: EGERBEN ÉS KÖRNYÉKÉN A JOBBIKOS MIRKÓCZKI ÁDÁM A VOKSOK 35%-ÁT KAPNÁ, MÍG A FIDESZES NYITRAI ZSOLT CSUPÁN 6%-KAL ELÕZI. REPUBLIKON: A FIDESZ-SZAVAZÓK IS KÓRHÁZAKAT AKARNAK A STADIONOK HELYETT. KARÁCSONY GERGELY: AZ EU-S PÉNZEK NÉLKÜL NEM ORBÁN LENNE A MINISZTERELNÖK. A JOBBIKÉRT KAMPÁNYOLT A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI ZSIDÓ HITKÖZSÉG ELNÖKE. A JOBBIK ELLEN INDÍT TELEFONOS KAMPÁNYT A FIDESZ. BÍRÓSÁG: HANDÓ TÜNDE OBH-ELNÖK VISSZAÉLT HATALMÁVAL. SZIGETVÁRI VIKTOR: A HATALMÁVAL VISSZAÉLÕ HANDÓ TÜNDE MONDJON LE AZ OBH ELNÖKI POZÍCIÓJÁRÓL. A BELVÁROSI VISSZALÉPÉSRÕL TÁRGYALHAT AZ MSZP-PÁRBESZÉD ÉS AZ LMP. KIDOBATTA A HÍR TV STÁBJÁT TASÓ LÁSZLÓ FIDESZES KÉPVISELÕ NYÍRACSÁDI LAKOSSÁGI FÓRUMÁRÓL. MAGYAR ÚJSÁGÍRÓ SZÖVETSÉG: CENZÚRÁNAK TEKINTHETÕ, HOGY A DIÁKTÜNTETÉSRÕL TUDÓSÍTÓ ÚJSÁGÍRÓK IS KAPTAK PÉNZBÜNTETÉST. KÓSA LAJOS ÁLLAMTITKÁRÁNAK NEJE MAJDNEM FÉLMILLIÁRD FORINTNYI, NAGYRÉSZT UNIÓS AGRÁRTÁMOGATÁST NYERT EL 2017-BEN - HVG.HU. ELRENDELTE A NYOMOZÁST AZ ÜGYÉSZÉG A MÁTÉSZALKAI ELIOS-ÜGY KAPCSÁN. NÉBIH: 1,3 TONNA ÉLELMISZERT KELLETT KIVONNI A FORGALOMBÓL. A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 78 MILLIÓ FORINTRA BÍRSÁGOLTA A TELENORT, MERT JOGSÉRTÕNEK ÍTÉLTE A CÉG REKLÁMJÁT. KIVÁSÁROLJA A MÉSZÁROS LÕRINCHEZ KÖTHETÕ CÉG, AZ OPUS CSOPORT A CSEH ENERGETIKAI VÁLLALATOT A MÁTRAI ERÕMÛBÕL NAPI.HU. BEMUTATTA TELEKOCSIS ALKALMAZÁSÁT A MOMENTUM. A TELEFONOS APPLIKÁCIÓVAL OLCSÓBBAN ELJUTHATNAK A KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ MAGYAROK A KÜLKÉPVISELETEKRE, ÉS ADHATJÁK LE SZAVAZATAIKAT. A SZERB ELNÖK MEGKÖSZÖNTE A MAGYAR KORMÁNYNAK A SZABADKAI ZSINAGÓGA FELÚJÍTÁSÁHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁST. LONDON ÜZLETI NEGYEDÉBEN, FÉNYÚJSÁGON HIRDETIK ORBÁN VIKTOR ÉS BARÁTI KÖRÉNEK KÖZBESZERZÉSEKEN ELNYERT 8 MILLIÁRD DOLLÁROS GAZDASÁGI „SIKEREIT” ZOOM.HU. 64-EN HALTAK MEG A DÉL-SZIBÉRIAI KEMEROVO ÜZLETKÖZPONTJÁBAN KITÖRT TÛZVÉSZBEN. DONALD TRUMP 60 OROSZ DIPLOMATÁT UTASÍTOTT KI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL AZ OROSZ-BRIT KETTÕS ÜGYNÖK ÉS LÁNYA MEGMÉRGEZÉSE MIATT. AZ EURÓPAI UNIÓ TÖBB TAGÁLLAMA ÉS UKRAJNA IS OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSÁT JELENTETTE BE A SZKRIPAL-ÜGY MIATT. OROSZORSZÁG JAVÁRA FOLYTATOTT KÉMKEDÉS GYANÚJÁVAL LETARTÓZTATTÁK A LENGYEL ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM EGYIK ALKALMAZOTTJÁT. TÖBB MINT ÖTVENEZREN TÜNTETTEK BARCELONÁBAN A FÜGGETLENSÉGPÁRTI KATALÁN VEZETÕK BEBÖRTÖNZÉSE ELLEN. ERDOGAN: AZ EU-TAGSÁG TÖRÖKORSZÁG SZÁMÁRA TOVÁBBRA IS STRATÉGIAI CÉL. A SZAÚDI LÉGVÉDELEM LELÕTT EGY BALLISZTIKUS RAKÉTÁT RIJÁD ÉSZAKKELETI RÉSZE FELETT. KORMÁNYZATI ÉPÜLETEKET ÉS GÉPKOCSIKAT TÁMADTAK MEG TÖBB BRAZÍLIAI VÁROSBAN. ARGENTÍNA DÉLI PARTJAINÁL 49 PARTRA VETÕDÖTT DELFIN PUSZTULT EL. 400 GRAMM KOKAINT TALÁLTAK EGY SZERB FÉRFI AUTÓJÁBAN ELREJTVE RÖSZKÉN. ÛRKUTATÁSI LABORATÓRIUM NYÍLT AZ MTA ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTBAN. ÁTSZAKÍTOTTA A SZALAGKORLÁTOT, MAJD AZ ÁROKBA BORULT EGY GÉPJÁRMÛ AZ M2-ES ÉS AZ M0-ÁS AUTÓÚT CSOMÓPONTJÁBAN, EGY EMBER MEGHALT. A SZEGEDI ÜGYÉSZSÉG VÁDAT EMELT AZZAL A JOGERÕS SZABADSÁGVESZTÉSÉT TÖLTÕ FÉRFIVAL SZEMBEN, AKI KÉT ZÁRKATÁRSÁT IS BÁNTALMAZTA. HÁROM HEKTÁRON MÁR LEÉGETT, ÉS HÁROM HEKTÁRON JELENLEG IS ÉG AZ ERDÕ TAMÁSI KÜLTERÜLETÉN.