Telefonterror

Fölerősítette a történetet, hogy a budapesti Madách Imre Gimnázium igazgatója mindjárt a rendelet megjelenésekor bejelentette, ő bizony nem veszi el a diákok mobiltelefonjait – mire a munkáltató belügyminisztérium nemes egyszerűséggel kirúgta a hőst alakító direktort. Persze, ahogyan várni lehetett, az elzavart igazgatót azonmód szabadságharcossá nevezte ki a liberális fősodor. Hétfőn reggel, a tanévnyitó előtt már zajos tiltakozást szerveztek a gimnázium bejárata elé; a tantestület pedig hitet tett amellett, hogy „az elmúlt 24 év során meghatározóvá vált szellemiség, amelynek legfontosabb alkotóelemei a humánum és diákközpontúság, a gondolkodásra és alkotásra ösztönző légkör, a befogadó közösség, megőrződik”. (Hogy ennek mi köze van a telefonrendelethez, azt ne tőlem kérdezzék.) A diákoknak persze láthatóan tetszett a rendhagyó évnyitó. Naná! Jó buli a forradalmárosdi, olyan negyvennyolcas, ötvenhatos izé, csak most épp a szabad telóhasználatért küzdenek… Végül is tökmindegy, nem?

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.