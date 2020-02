Telefonos csalók kérnek pénzt Magyarországon a WHO nevében

A börtönbiznisz, a gyöngyöspatai kártérítés és a bírói korrupció is témája lesz a ma kezdődő Fidesz frakcióülésnek. A kihelyezett tanácskozást Balatonfüreden tartják a kormánypártok, ami Orbán Viktor miniszterelnök felszólalásával kezdődik este. Közel 400 milliót költött a Jobbik huszonegy fős frakciója, így toronymagasan a legtöbbet költő képviselőcsoport lett az új Országgyűlés megalakulása után. Karácsony Gergely bojkottja a Hír Televízióval szemben nem egy őszinte felháborodás, sokkal inkább egy izzadságszagú, előrángatott történet - mondta a Magyar Nemzet publicistája a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Békés Bence szerint a főpolgármester nagy kilengésekre képes, hiszen egyszer kisebbségvédelmi akciókban vesz részt, máskor kiáll a rasszista bűncselekmény miatt elítélt Jobbikos politikus mellett. Sürgősségi indítványt nyújtanak be a Kúriának a gyöngyöspatai kártérítési ügy alperesei, vagyis a tankerület és az önkormányzat - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Elévülés miatt megúszták a börtönt a gyöngyöspatai tanárverések elkövetői - derült ki a Pesti Srácok birtokába került rendőrségi határozatból. A hatósági dokumentum ugyanakkor arra is rámutat: a szegregációs perekben eljáró bíróságok egyike sem tett feljelentést, pedig a bántalmazások akkor még büntethetőek voltak. A portál szerint a gyöngyöspatai tanárok félnek a helyi romáktól. A Momentum végleg bebizonyította, hogy magyarellenes párt - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. Toroczkai László közölte: a Momentum politikusai annak az Opre Roma Pártnak az elnökével tárgyaltak, amely újabb Trianont szeretne, vagyis cigány tartományt akar létrehozni négy észak-magyarországi megyéből. Reneszánszát éli a házasságkötés Magyarországon, harminc éve nem kötöttek annyi házasságot, mint 2019-ben - közölte Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Hétmilliárd forintból létesít gyárat a koreai Soulbrain vállalat Tatabányán, 4700 négyzetméteren lítiumos akkumulátorokhoz szükséges elektrolitokat gyártanak majd - jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: a beruházáshoz a kormány 425 millió forint vissza nem térítendő készpénztámogatást nyújt. A technológiaváltás tőkeigényes folyamat, az előrelépés az Irinyi-tervvel és más, hasonló konstrukciókkal eredményesen támogatható - nyilatkozta a Magyar Hírlapnak György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. A módosított Nemzeti alaptanterv a 2012-ben elfogadotthoz képest nagyobb mozgásteret biztosít az iskoláknak - mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. A migránsokhoz olyan információk jutottak el, hogy a magyar határt megnyitották, érdemes erre jönni, ez azonban nem igaz - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Egy szír migráns támadt rá több gyerekre a szerb-magyar határnál lévő Szabadka belvárosában. A 20 év körüli férfi mobiltelefonokat próbált ellopni, de ez nem sikerült neki, mert a gyerekek elfutottak - a rendőrök elfogták a szír férfit. Míg Nyugat-Európában nő az antiszemita cselekmények száma, addig a zsidók Magyarországon biztonságban élnek - jelentette ki Hidvéghi Balázs a Fidesz európai parlamenti politikusa Brüsszelben. A roma közösségekben sokan felismerik, hogy helyzetük javításához a gyerekek oktatására van szükség – mondta az Európai Parlament fideszes alelnöke. Járóka Lívia közölte: a magyar kormány élethosszig tartó, digitális pályamodellt kínál a szegregált közösségeknek, hiszen megfelelő képzéssel sokkal többre vihetik, mint pénzbeli kártérítéssel, amit az Európai Bíróság ítélt meg számukra. Az Osztrák Néppárt „nagyon racionális” volt az Európai Néppárton belül kialakult, a Fidesszel kapcsolatos vitában - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az APA osztrák hírügynökségnek. Alkotmányosnak bizonyult és így továbbra is érvényben marad Romániában az a sürgősségi rendelet, amellyel a - kisebbségi anyanyelvhasználatot is szabályozó - közigazgatási kódexet léptette hatályba tavaly nyáron az akkori szociáldemokrata kormány. Feltehetőleg levélbombák robbantak Hollandiában, az amszterdami pályaudvaron található postai elosztóközpontban, valamint az ország déli részén, a német határ közelében fekvő Kerkrade város postai elosztóközpontjában - senki sem sérült meg. Folyamatosan csökken az újonnan diagnosztizált, koronavírussal fertőzött betegek száma Kínában - derül ki a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság által közzétett adatokból. A súlyos tüdőgyulladást okozó új koronavírus, a gócpontnak számító közép-kínai Hupej tartomány több városát is súlyosan érinti - derül ki kínai sajtójelentésekből. További két embernél mutatták ki az új típusú koronavírust Németországban, a korokozót így országszerte 16-an hordozzák bizonyítottan. További 34 utast fertőzött meg a koronavírus a japán partoknál veszteglő, karantén alá helyezett Diamond Princess üdülőhajón, a betegek száma ezzel 175-re nőtt, és négyük állapota súlyos - közölte Kato Kacunobu japán egészségügyi miniszter. Törökország semmibe veszi az Oroszországgal kötött szíriai tűzszüneti egyezményeket, és semmit sem tesz a terroristák semlegesítéséért Idlíb tartományban - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Figyelemre méltó előrelépés történt a kormányellenes afganisztáni tálibok és Washington közötti tárgyalásokon - jelentette be Asraf Gáni afgán államfő. Andrew Yang üzletember és Michael Bennet coloradói szenátor bejelentette, hogy kiszáll az elnökjelöltségéért folytatott demokrata párti küzdelemből. Ferenc pápa elutasította azt a javaslatot, amelynek értelmében a rendkívüli paphiánnyal küzdő Amazónia egyes vidékein kivételesen nős férfiak is szolgálhattak volna papként. Február 24-ig tanítási szünetet rendeltek el Szerbiában az influenzajárvány miatt - közölte a szerbiai közszolgálati televízió. Lassan, de tovább terjed az influenza az országban. Február 3. és 9. között 34 900 ember, az előző hetinél 16,3 százalékkal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Több mint hetvenmillió forint feketepiaci értékű kábítószert foglaltak le a rendőrök Fóton, egy holland férfi és magyar élettársa otthonában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Majdnem kétkilónyi kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök egy drogkereskedőnél Óbudán - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Úttestre esett gyalogost gázolt halára egy kamion a budapesti Kőbányai úton - közölte a rendőrség. Az Európa-bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott 15:10-re kikapott a francia csapat vendégeként a világliga európai selejtezőjének zárófordulójában. A 77 kilogrammos Lévai Zoltán és a 87 kilogrammos Lőrincz Viktor ezüstérmet szerzett a kötöttfogásúak versenyében a római birkózó Európa-bajnokságon. Torba Erik bronzérmet szerzett a kötöttfogásúak 63 kilogrammos kategóriájában a birkózó Európa-bajnokságon. Osztrák jégkorongliga: EC Panaceo VSV (osztrák)-Hydro Fehérvár AV19 5:2 Labdarúgó Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés: Újpest FC - MOL Fehérvár FC 0:0 A koronavírus-járvány miatt elmarad a Forma-1-es Kínai Nagydíj.