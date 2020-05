Tejet és kenyeret osztanak 16 borsodi településen

3741-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 4 krónikus beteg, ezzel 486 főre emelkedett az elhunytak száma, 1690-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1565 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 49%-a budapesti. 442 fő igényel kórházi kezelést, közülük 28-an vannak lélegeztetőgépen. A rendkívüli jogrend visszavonása azért történhet meg, mert a koronavírus-járvány elleni védekezés első szakaszát eredményesen zárta Magyarország - fogalmazott a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Bár csökken az új fertőzöttek száma, továbbra is fenn kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott bizonyos korlátozásokat - közölte Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa az M1-en. Tartani kell a távolságot, és fokozottan ügyelni minden intézményben a higiéniára - mondta a miniszterelnök a Nemzeti Kulturális Tanács ülésén. Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte, a védekezés első szakasza sikerrel zárult, mert megakadályozták a járvány tömegessé válását. A koronavírus-járvány magyarországi terjedésének időszakában először haladta meg a gyógyultak száma az aktív fertőzöttekét - közölte Lakatos Tibor, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Jelenleg három kísérlet is zajlik, melyek közül legalább az egyik végeredménye idővel hatékony, megfelelő védőoltás lehet, ugyanakkor nem szabad kapkodni sem - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa. Magyarország az elsők között tesztelheti a japán Avigan gyógyszert – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Jogi lépéseket tervez több, a Pesti úti idősotthonban elhunyt gondozott rokona - nyilatkozta híradónknak az egyik hozzátartozó. A nő arról számolt be, hogy borzalmas állapotok voltak az intézményben, és édesapja haláláról csak több nap után értesítették. A honvédség segítő kezet nyújt mindazoknak, akik a járvány következtében vesztették el állásukat - közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd elmondta: az ország 25 helyszínén lehet speciális önkéntes tartalékos katonaként szolgálni, ehhez 6 hónapos kiképzést kell vállalni. Jelentkezni a toborzóirodáknál és a megyei kormányhivataloknál lehet. A baloldali önkormányzatokban kirúgások, fizetéscsökkenések, megszorítások követik egymást - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. Zökkenőmentes volt az üzletek újranyitása, illetve korábbi nyitvatartási rendre visszaállása, a fogyasztóvédelmi hatósághoz nem érkeztek ezzel kapcsolatos panaszok - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében már több mint egymillió embernek nyújt a kormány valamifajta segítséget, támogatást, hogy megvédje és megőrizze munkahelyeiket – mondta Schanda Tamás államtitkár. Az óvodák és bölcsődék felújítása jelentősen hozzájárul a településeken lakók jobb életminőségéhez - mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Megjelent az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendelet a Magyar Közlönyben, június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint folyik az oktatás. Az idén nyáron inkább vidékre, mint a tengerhez utaznának a magyarok: a veszélyhelyzet elmúltát követő három hónapon belül a megkérdezettek 36 százaléka tervez belföldre utazni, és 15 százalék látogatna külföldre - derül ki Lounge Group elemzéséből. A világban 5 311 089-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 342 104, a gyógyultaké pedig 2 112 198 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra sem lassul a fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, a halálos áldoztok száma 605-re emelkedett. Észak-Macedónia nem tervezi, hogy június közepénél előbb engedélyezi a ki- és belépést az országba. Spanyolországban eddig 234 824 fertőzöttet regisztráltak, 28 628 ember halálát okozta a vírus. A koronavírus-járvány áldozatainak emlékére tíznapos nemzeti gyászt rendel el a spanyol kormány - jelentette be a spanyol miniszterelnök. Oroszországban egy nap alatt 8599-cel, 344 ezer 481-re nőtt a SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött emberek száma. A legtöbb halálos áldozata a vírus okozta betegségnek az Egyesült Államokban van, ahol több mint 1,6 millió igazolt fertőzöttet és 96 ezer halálos áldozatot tartanak számon. Lőtt fejsebbel holtan találták Valerij Davidenko ukrán független parlamenti képviselőt kijevi irodájának WC-jében - közölte a Facebookon Anton Herascsenko ukrán belügyminiszter-helyettes. A cseh államfő és a kormányfő egyaránt elítélte Tomás Petrícek külügyminiszter és két elődje szombaton megjelent közös írását, amelyben bírálták a Jordán folyó nyugati partján lévő zsidó települések tervezett izraeli elfoglalását. Százak vonultak utcára vasárnap Hongkongban, hogy tiltakozzanak a pekingi kormányzat által tervezett nemzetbiztonsági törvény ellen. Három férfi letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség a Deák téri kettős emberölés ügyében, amelyben a gyanú szerint egyikük két embert halálra késelt. Elfogtak a rendőrök egy férfit, aki késsel rabolt ki egy kaposvári dohányboltot - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Halálos közlekedési baleset történt Jászalsószentgyörgy külterületén. Megnyitotta kapuit a szentendrei skanzen, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyelőre sétálójeggyel látogatható. Ferencváros hazai pályán 2:1-re legyőzte a Debrecen csapatát a labdarúgó NB I első fordulójából elhalasztott, és most pótolt mérkőzésén. A MOL Fehérvár FC 1:1-es döntetlent játszott a Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén. Az MTK gól nélküli döntetlent játszott a vendég Budapest Honvéddal a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén. Az MLSZ elsőfokú licencadó bizottsága 17 csapatnak adta meg az első-, további 15 együttesnek pedig a másodosztályú klublicencet, a jelenleg élvonalbeli együttesek közül mindkét listáról hiányzik az Újpest és a ZTE. Fucsovics Márton és Stollár Fanny, valamint Marozsán Fábián és Jani Réka jutott a tenisz Budapest Kupa döntőjébe. Varga Arnold válogatott jégkorongozó meghosszabbította szerződését az UTE csapatával.