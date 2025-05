Techet Péter baloldali megmondóember szerint a kormánypárt támogatóinál még a nácik is különbek

Megosztás itt:

A HVG publicistájának ideje távoznia a közéletből – állapította meg a Tűzfalcsoport.

Techet Péter a HVG rendszeres szerzője, egyébként a Klubrádió vagy éppen legutóbb a Friderikusz podcast megszólalója, aki már évekkel ezelőtt felhívta magára a figyelmet, amikor az egykori Azonnali.hu vezető publicistájaként arról írt, hogy Magyarországhoz nemcsak történelmi, de jelenkori pozitívum se kapcsolódik – idézte fel a Tűzfalcsoport a közösségi oldalán.

Techet azt is kijelentette hogy senki nem akar Zágrábban, Fiumében vagy Brassóban magyar lenni, osztrák még talán-talán, de magyar biztos nem. Ausztria szexi, Magyarország büdös. Hogy ez jogos-e vagy sem, az az eredmény szempontjából édes mindegy. A tényfeltáró oldal szerint a feltűnő magyarellenesség szemlátomást nem zavarja a baloldali fórumokat, a Mérce mellett a kommunista Partizán is szereti megjeleníteni, illetve hallgatni Techet magvas gondolatait.

Magyar Péterről is van véleménye a „történésznek”, aki egyébként a nem éppen baloldali Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatott jogi tanulmányokat. A Tisza Párt elnökéről a Miért Magyar Péter című cikkben így áradozik: „Magyar Péter tud beszélni, meg tud mozgatni tömegeket, tud tüntetést szervezni. Már ebben eltér a jelenlegi ellenzéktől, amely nagyobb tömeget csak akkor tud kivinni, ha a Gyurcsány-szavazó egykori munkásőrök is megmozdulnak.”

Techet: A fideszesek fogyatékosok, a nácik jobbak, mert köztük nem mindenki volt az

A Facebook-profilja alapján ukránbarát Techet legutóbb ugyanezen a fórumon kommentelgetett egy bizonyos Szert Boglárka nevű jogásznak, az Antall József Tudásközpont évekkel ezelőtt elbocsátott irodavezetőjének a posztja alatt, aki többek között a Népszavának adott egyik interjúban próbált 2019-ben kormányellenes húrokat pengetni. Szert az egyik legutóbbi, május 19-i posztjában, amelyben a Harcosok Klubja rendezvényt hesseni és frankfurti náci gyűlésekhez hasonlította, felbukkant Techet Péter az alábbi megjegyzéssel:

A nácik között nem csak fogyatékosok voltak, a Fidesz-szavazók között viszont igen.

„Azt nem tudjuk megítélni, hogy a korábban hamis nácifotóval Trump ellen hergelő Techet kijelentése mennyire fémjelzi irodalmi munkásságát, illetve azt sem, hogy az osztrák The Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) munkatársa még milyen szempontból megengedő a nácikkal szemben, de azt egyértelműen gondoljuk, hogy ilyen szereplőknek, legyen akár Ukrajna vagy Magyar Péter rajongója, nincs helye a közéletben” – szögezte le a Tűzfalcsoport.

