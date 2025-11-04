Keresés

2025. 11. 04.
Belföld

Te vagy a termék, vagy csak az áldozat? A Meta és a Tisza-botrány közös, sötét tanulsága

2025. november 04., kedd 16:00 | Hír TV

Azt már megszokhattuk, hogy a Meta számára az adataink jelentik az olajat, mi pedig a kitermelendő nyersanyagot. De a Tisza Párt 200 ezres adatkatasztrófája új szintre emelte a cinizmust. Magyar Péterék ugyanazt a Big Tech-es adatéhséget mutatják, de az alkalmatlanságukkal párosítva.

  • Te vagy a termék, vagy csak az áldozat? A Meta és a Tisza-botrány közös, sötét tanulsága

A Meta döntése a megszűnő asztali alkalmazásról, a Messenger-appról a Big Tech arroganciájának tankönyvpéldája. A hivatalos indok az „egyszerűsítés”, ami valójában költségcsökkentést jelent. Milliók kényelme másodlagos. Ez azért van, mert – és ezt soha ne felejtsük el – a Facebookon és a Messengeren nem mi vagyunk az ügyfelek, hanem mi vagyunk a termék.

A józan ész alapelve: „nincs ingyen ebéd”. A Facebookért a személyes adatainkkal fizetünk. Minden kattintásunk, lájkunk, kapcsolatunk egy adatpont, amit a Meta milliárdokért ad el a hirdetőknek.

A Meta arrogáns, de egy dologban profi: az aranyat érő adatainkat védi (legalábbis a külső bűnözőktől), mert ez az ő üzletének alapja.

Az amatőr áruló (a Tisza-modell)

És itt jön a képbe a Tisza Párt, amely megmutatta, hogy van rosszabb a profi kizsákmányolónál: az amatőr áruló. A Tisza Párt ugyanazt a Big Tech-logikát akarta másolni, építsünk applikációt, gyűjtsünk adatbázist, mozgósítsunk. Csakhogy a 200 ezres adatbotrány bebizonyította. a Tisza Párt a legrosszabb kombináció a világon. Elvették a Big Tech cinikus adatéhségét, de párosították a legkiszámíthatatlanabb amatőrök felelőtlenségével.

Az eredmény: 200 ezer magyar ember adatai kerültek ki az utcára, bűnözők, adathalászok és ki tudja, még kik kezébe.

A cserbenhagyás bűne: az áldozatok semmibevétele

Azonban a valódi, megbocsáthatatlan bűn csak ezután következett. Magyar Péter reakciója a katasztrófára a felelősségvállalás teljes hiányát mutatja.

Ahelyett, hogy alázattal bocsánatot kért volna a 200 ezer áldozattól, azonnal a legabszurdabb bűnbakkeresésbe kezdett és mégvadabbul hergelt. De ami ennél is súlyosabb, egyetlen szót sem pazarolt arra, hogy figyelmeztesse a híveit a konkrét veszélyekre!

Nem mondta, hogy:

  • „Figyelem, gyanús üzeneteket kaphattok!”
  • „Ne kattintsatok semmilyen linkre!”
  • „Ne adjátok meg a banki adataitokat!”

Ez a kínos csend a legékesebb bizonyíték. Magyar Pétert hidegen hagyja a saját támogatóinak sorsa. Számára ők nem védendő polgárok, hanem feláldozható eszközök egy játszmában. Ez a hívei nyílt lenézése.

Katasztrófa vagy szándékos adatátadás külföldre?

Ez a totális érdektelenség felvet egy még nyugtalanítóbb, hátborzongatóbb kérdést. Mi van, ha ez nem hiba volt, hanem szándékosság?

A józan ész alapján fel kell tennünk a kérdést: Miért titkolózik a Tisza Párt a fejlesztő cég körül? Igazak a pletykák a nyugtalanító ukrán szálról? Egyáltalán. hova kerültek az adatok? Kik vették meg?

Nem az-e a valószínűbb forgatókönyv, hogy az applikáció célja eleve egy tudatos adatgyűjtés és -átadás volt a brüsszeli és kijevi „gazdák” felé? Egy 200 ezres, kormánykritikus magyar adatbázis aranybánya a nyerészkedőkenk, a külföldi titkosszolgálatoknak és a globalista hálózatoknak. Ebben az olvasatban a „kiszivárgás” csupán egy balkezes árulás lelepleződése.

Konklúzió: A kettős ssapda

A magyar választó tehát két modell között vergődik, a Meta profi kizsákmányolása és a Tisza Párt amatőr árulása között.

A Meta legalább vigyáz az adatainkra, mert üzletet lát benne. A Tisza Párt viszont felelőtlenül szétdobálja azokat, mert számára a 200 ezer magyar ember biztonsága járulékos veszteség a brüsszeli célok eléréséért vívott harcban. A józan ész azt diktálja, aki a rábízott 200 ezer emberre sem tud vigyázni (vagy ami rosszabb elárulja őket), arra 10 millió ember sorsát bízni végzetes hiba lenne.

