2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Taxival ütközött a minisztert szállító kocsi

Hír TV

2018. december 18., kedd 11:48, frissítve: kedd 12:08

Taxival ütközött a Gulyás Gergelyt szállító autó éjszaka. A miniszterelnökség közleménye szerint éjfél után a miniszterelnökséget vezető minisztert és kolléganőjét szállító Skoda Superb az Andrássy úton ütközött a Nagymező utcából kihajtó taxival. A tárcavezető autóját hivatásos sofőr vezette, ő és a taxi vezetője 8 napon belül gyógyuló, könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az utasoknak nem esett bajuk. A kórházból már mindenkit hazaengedtek. A rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

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