Utcára vonultak a taxisok, hogy a Városházán készülő rendeletmódosítás ellen tiltakozzanak + videó

A szakma képviselői szerint a tervezet pont az ellenkező irányba mutat, mint amit a csaknem egy éve tartó tárgyalások során kértek. A tervezet ugyanis nem emeli a tarifákat, nem vezeti be a létszám-korlátozást, és az illegális konkurenciával szemben sem lép fel – sőt, éppen a legális taxisok működését nehezítik meg. A sofőrök hosszú kocsi-sorokkal, duda-szóval és moli-nókkal fejezik ki az elégedet-lenségüket a készülő rendelet-módosítással kapcsolatban.

A helyszínen van tudósítónk, Papp-Laib Marcell.