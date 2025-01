Tavasz óta volt panasz a török vendégmunkásokra a kaposvári discóban + videó

Megosztás itt:

Azt is megtudtuk, hogy a bejegyzés után puhítottak a tiltáson: nem minden török származású látogatót küldenének el a biztonsági emberek, csak azokat, akikkel problémájuk akadt.

A kaposvári diszkóban szombaton retró bulit tartottak, ahol nem csak helyiek hanem török vendégmunkások is érkeztek szórakozni.

Többször panaszkodtak a vendégek, jöttek oda a portához. Bizony őket követik, fogdossák.

A hely jogi képviselője szerint tavasz óta a diszkó vendégeit, éppen ezért döntöttek úgy: nem engedik be a renitens török munkásokat.

A közösségi médiában jelentették be és még törökül is leírták, hogy nem engednek be törököket, mivel sorozatosan molesztálják a helyieket és nem tudnak viselkedni a vendégmunkások.