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TASZ: Személyi adatbázist vásárolhatott a Fidesz

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2018. január 6., szombat 15:03, frissítve: szombat 16:12

Akár ezzel is magyarázható lehet a Társaság a Szabadságjogokért munkatársa szerint az, hogy halott embereknek küldött a kormánypárt kampánytámogatásról szóló levelet.
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Korábban a nemzeti konzultációs kérdőíveknél is volt erre példa. A hozzátartozók szerint az esetek kegyeletsértők.

A pártok a választási kampányban a választási jegyzékhez is hozzájuthatnak, de azt legkésőbb a választás napján törölniük kell, tehát az ki van zárva – legalábbis elméletileg –, hogy a Fidesz ebből az adatbázisból dolgozott volna. Arra lehetőség van, hogy direkt marketing céljára megvásároljon egy ilyen adatbázist, ekkor az adatbázisban szereplő adatokat felhasználhatják, nyilvánvalóan elavulttá válnak az adatok, és ez is lehet oka annak, hogy halott emberek is kapnak ilyen levelet – mondta a Hír TV-nek Asbóth Márton, a Társaság a Szabadságjogokért magánszféra projekt vezetője.

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