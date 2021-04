Tartuffe a kórházban

Egyetlen módon lehet megállítani a koronavírust, oltással - mondta Orbán Viktor az M1-en. A miniszterelnök közölte: az újraindításnál a 2,5 millió fős határt azért húzták meg, mert ez a szám jelenti azt, hogy az idősek, a legveszélyeztetettebbek ekkor lesznek beoltva. A 2,5 millió fő beoltása azt fogja jelenteni, hogy a 65 évnél idősebbek már védettek lesznek - hangsúlyozta a kormányfő. 9288 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 661 721-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 258 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 995-re emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 065 948 fő, közülük 787 207 fő már a második oltását is megkapta. A pedagógusok és a köznevelésben dolgozók 75 százaléka regisztrált a koronavírus elleni oltásra, közülük korábban mintegy 32 ezren már legalább az első oltást megkapták - közölte az emberi erőforrások minisztere. Az egyéni felelősségnek óriási szerepe van ezekben a napokban - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: a kórházak terhelését, az elhunytak számát, a súlyos megbetegedések előfordulását úgy tudjuk megelőzni, hogy nem fertőződünk meg. Ez a korlátozások betartásával lehetséges. Nagy Attila Tibor baloldali elemző szerint az ellenzék nem tudja kellőképpen kihasználni a gyászból adódó fájdalmat, egy ellenzéki párt akár maga mellé is állíthatja a koronavírus áldozatainak több tízezer hozzátartozóját. Dömötör Csaba államtitkár szerint nincs határ, amit a baloldal ne lépne át, tényleg nincs emberi méltóság, amit figyelembe vennének, és nincs emberélet, ami számítana nekik. Egy dolog viszont időtállóan látszik: a szűnni nem akaró gátlástalanság. A baloldaliak hónapok óta azon ügyködnek, hogy elbizonytalanítsák az embereket az oltásokkal kapcsolatban, petíciót indítottak a vakcinák ellen, és kamuhírekkel támadtak szinte mindent a járvány elleni védekezés közben - emlékeztetett Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a baloldalt felelősség terheli minden olyan ember haláláért, akit ők beszéltek le az oltásról, vagy elbizonytalanítottak. Az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban hoz döntést a köznevelési törvény módosításáról - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Megkezdődik ma egy új, online korszak, amelyben az adóhivatal már minden számlát lát. A március 31-ig tartó szankciómentesség lejártát követően továbbra is méltányosan, az adózóval együttműködve jár el a NAV - tájékoztatott Izer Norbert. Benyújthatók az idei első pályázatok a Magyar falu programban - közölte a Miniszterelnökség. Jól értékesíthető a magyar bárány az idén, köszönhetően a keresleti piac kialakulásának - közölte a Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet. Kiemelten fontos az egyes nemzetek kulturális, jogi és történelmi hagyományainak tiszteletben tartása, ez lesz a magyar európai tanácsi elnökség legfontosabb alapelve - közölte Varga Judit, miután egyeztetett az Európa Tanács főtitkárjával. Kiváló, erős, harcedzett partnereink lesznek az európai politikában - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Ma Budapestre látogat Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Matteo Salvini, az olasz Liga vezetője. „A célegyenesbe értünk a Szputnyik V vakcina beszerzését illetően” - jelentette ki a koronavírus elleni orosz fejlesztésű vakcináról Sebastian Kurz osztrák kancellár a Dmitrij Ljubinszkij orosz nagykövettel folytatott tárgyalás után. A világon 128,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Meghaladta a két és fél milliót az új koronavírus elleni valamelyik vakcinával beoltottak száma Szerbiában, közülük több mint egymillióan már a második adagot is megkapták. Antigén gyorsteszttel és - függetlenül a vakcina származási országától - oltási bizonyítvánnyal is be lehet utazni Horvátországba - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter. Olaszországot húsvétra teljesen lezárják, és a szigorú korlátozásokat egészen április végéig fenntartják a római kormány rendelkezése szerint, amely szankciókat is tartalmaz a vakcinázást elutasító egészségügyi dolgozók számára. A francia kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében szombattól az ország egész területére kiterjeszti azokat a korlátozásokat, amelyek Párizsban és további tizennyolc megyében már második hete érvényben vannak. A koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett rendkívüli intézkedések 30 napon belüli visszavonására kötelezte a belga kormányt a bíróság - közölte a La Libre Belgique című lap. A legnagyobb munkahelyteremtő beruházás a második világháború óta - így jellemezte Joe Biden amerikai elnök azt a 2000 milliárd dolláros gazdasági csomagot, amelynek fő célja az infrastruktúra fejlesztése és az éghajlatváltozás elleni küzdelem. A biztonsági helyzet erősödő kiszámíthatatlansága miatt ajánlatos távozni Mianmarból, amíg még lehet - közölte a német külügyminisztérium. Új erőszakhullám önti el az amerikai városok utcáit, az ázsiai származású amerikaiak kerültek célkeresztbe. A Newsmax csatorna szerint egyes nagy felháborodást keltő esetekben kiderült, hogy a támadók feketék, de ezt a balliberális média eltitkolná. A román államfő kihirdette azt a törvényt, amely szerint ezentúl elkerülhetik a börtönt azok az adócsalók, akik kamatostul megfizetik az államkincstárnak okozott kárt. Április 9-től kerékbilincset alkalmaz a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság szabálysértés és szabályszegés esetén - közölte a város önkormányzata. A Budapesti Rendőr-főkapitányság lezárta a Szilágyi István megölése miatt folytatott nyomozást és az iratokat átadja az ügyészségnek. Óriási a torlódás az M1-es autópályán baleset miatt - közölte az Útinform. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben ketten megsérültek. Labdarúgó vb-selejtező: Andorra - Magyarország 1:4 Férfi kézilabda BL nyolcaddöntő, első mérkőzés: MOL-Pick Szeged - THW Kiel (német) 28:33 Férfi kézilabda NB I: Budakalász - Grundfos Tatabánya KC 18:24; Sport36-Komló - Orosházi FKSE-Linamar 33:25; Dabasi KC VSE - Csurgói KK 25:30 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Alba Fehérvár KC 39:22 Női kosárlabda NB I elődöntő, 1. mérkőzés: UNI Győr-MÉLY-ÚT - Atomerőmű KSC Szekszárd 57:66; Sopron Basket - Aluinvent DVTK Miskolc 89:64 Férfi vízilabda ob I: Szeged - Budapesti Honvéd 8:9; KSI - UVSE 11:11; Szentes - BVSC Zugló 6:13; OSC - Szolnoki Dózsa 15:15; Kaposvári VK - Tatabánya 10:9; Miskolci VLC - Debreceni VSE 16:10; VasasPlaket - Eger 11:5; FTC - PVSK 15:4 A Brassó 3:2-re nyert a vendég Csíkszereda ellen a jégkorong Erste Liga döntőjének második mérkőzésén, az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharca 1:1-re áll.