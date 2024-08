Tartalékosokat toboroznak a Magyar Honvédségbe + videó

Megosztás itt:

A honvédség budapesti központi toborzó irodájában szombaton lehetett csatlakozni a testülethez. Ehhez egy orvosi alkalmassági vizsgálaton is át kell esniük, amelyről Boncz Ádám őrmester elmondta: egy egyszerű háziorvosi vizsgálathoz hasonlóról van szó, ahol megmérik a magasságot, a vérnyomást és fontos szerepet kap a látásvizsgálat is. Az őrmester hozzátette: egy általános drogtesztet is végeznek, emiatt nem ajánlott például a mák fogyasztása sem a vizsgálat előtti három napban.

Ifj. Schobert Norbert is a jelentkezők között volt és nagy örömmel írta alá a szerződését a az alkalmassági tesztek után.

Nagyon jó érzés volt a szerződés aláírása is, az a pillanat. Plusz ugye részt vettem az orvosi vizsgálaton is. Hát abban már volt részem a sport miatt, de én nagyon élveztem ezt az egészet – fogalmazott ifj. Schobert Norbert.

A június 17-én indult toborzókampány egyik nagykövete, a szakaszvezetőként is szolgálatot teljesítő Havasi Gergő hangsúlyozta: sok fiatal jelentkezik tartalékos katonának, ami nagy öröm a honvédség számára. A területvédelmi tartalékos katonaság célja, hogy egy hidat képezzen a civilek és a magyar honvédség között.