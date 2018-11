Társkereső helyett pénzszivattyú a randioldal

A Panaszkönyvben korábban már szerepelt a Be2 társkereső oldal neve. Tavasszal tártuk fel, hogy a weblap luxemburgi székhelyű üzemeltetője vélhetően átveri az embereket, mert a rendkívül olcsónak tűnő szolgáltatásért a felhasználóknak végül sokkal mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. Akkor több panaszossal is találkoztunk, és kibogoztuk, hogyan is működik a pénzlenyúlás. Azóta újabb leveleket kaptunk átvert emberektől, emellett a hatóságok figyelmét is sikerült felkeltenünk.