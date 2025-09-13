Tarr Zoltán végrehajtaná a brüsszeli vezetés kéréseit + videó

Megosztás itt:

Folyamatosan zajlanak az egyeztetések Brüsszel és a Tisza párt között - erről beszél Tarr Zoltán a Magyar Nemzet birtokába jutott legújabb hangfelvételen. A Tisza párt alelnöke azt is bevallotta: minden döntésnél ott akarnak lenni és végrehajtani a brüsszeli vezetés akaratát.

Tarr Zoltán: "Mi azért vagyunk az európai parlamentben, mert szeretnénk a döntések részesei lenni. Ugye van egy ilyen mondás, ha nem az asztalnál ülsz, akkor az étlapon vagy. Mi az asztalnál szeretnénk ülni, szeretnénk ott lenni, amikor döntések születnek, szeretnénk ott lenni és ezeket a döntéseket befolyásolni."

Ilyen döntés például, hogy végrehajtsák a kiszivárgott adóemelési programjukat, amelyről éppen Tarr Zoltán szólta el magát a Tisza párt etyeki fórumán még augusztus végén.