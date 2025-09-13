Keresés

Belföld

Tarr Zoltán végrehajtaná a brüsszeli vezetés kéréseit + videó

2025. szeptember 13., szombat 12:00 | HírTV

Tarr Zoltán beismerte: készek végrehajtani a brüsszeli vezetés akaratát. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált: árad a Tisza-adó.

  • Tarr Zoltán végrehajtaná a brüsszeli vezetés kéréseit + videó

Folyamatosan zajlanak az egyeztetések Brüsszel és a Tisza párt között - erről beszél Tarr Zoltán a Magyar Nemzet birtokába jutott legújabb hangfelvételen. A Tisza párt alelnöke azt is bevallotta: minden döntésnél ott akarnak lenni és végrehajtani a brüsszeli vezetés akaratát. 

Tarr Zoltán: "Mi azért vagyunk az európai parlamentben, mert szeretnénk a döntések részesei lenni. Ugye van egy ilyen mondás, ha nem az asztalnál ülsz, akkor az étlapon vagy. Mi az asztalnál szeretnénk ülni, szeretnénk ott lenni, amikor döntések születnek, szeretnénk ott lenni és ezeket a döntéseket befolyásolni."

Ilyen döntés például, hogy végrehajtsák a kiszivárgott adóemelési programjukat, amelyről éppen Tarr Zoltán szólta el magát a Tisza párt etyeki fórumán még augusztus végén.

 

„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

