Belföld

Tarr Zoltán végleg porrá zúzta Magyar Pétert: a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe” + videó

2025. szeptember 27., szombat 09:00 | Magyar Nemzet

Kibújt a szög a zsákból: A Tisza Párt alelnöke újpesti fórumon mondta el, mi a valóság. A felvétel bebizonyítja, hogy a párt szándékosan titkolja a megszorításokat és az adóemeléseket, mert „a választás az egyetlen komoly ügy”!

  • Tarr Zoltán végleg porrá zúzta Magyar Pétert: a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe” + videó

A kommunikációs trükk végleges összeomlása

 Magyar Péter az elmúlt időszakban igyekezett védekezni az etyeki fórumon elhangzott Tarr Zoltán-féle elszólás ellen, amely szerint „először választást kell nyerni, utána mindent lehet” – utalva a megszorításokra és az adóemelésre. Magyar Péter azt állította, hogy a kijelentést kiragadták a kontextusból.

A most nyilvánosságra került, újpesti fórumon készült új hangfelvétel azonban végérvényesen alátámasztja a gyanút. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke gyakorlatilag megismételte a párt titkolózó stratégiáját, ezzel porrá zúzva Magyar Péter kommunikációs trükkjét.

 A hallgatás stratégiája: a „komoly ügyek” tabu

 A felvételen Tarr Zoltán egyértelműen kijelenti, hogy a választások előtti időszakban szándékosan kerülni kell a nehéz, „komoly ügyeket”:

„...nem érdemes belemenni, őszintén azt kell mondjam, nem érdemes belemenni az igazán komoly ügyekbe, mert az egyetlen komoly ügy az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz.”

Ez a kijelentés nem csupán egy szerencsétlen megfogalmazás, hanem a Tisza Párt következetesen képviselt politikáját tükrözi: megtéveszteni a szavazókat, elhallgatva a választás utáni, várható megszorító intézkedéseket és adóemelési terveket.

 Az EU-s pénzek politikai ára: szuverenitás feladása

 A legsúlyosabb kijelentés az EU-s források megszerzésének feltételeivel kapcsolatban hangzott el:

„Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.”

Ez az „bizonyos politikai lépések” kifejezés alátámasztja a gyanút, hogy a Tisza Párt Brüsszel kottájából játszik, és kész feladni a nemzeti szuverenitás egy részét. A Tűzfalcsoport szerint ezek a feltételek gyakorlatilag a rezsicsökkentés felszámolását, a gyermekvédelmi törvény visszavonását és a genderideológiai elvárások teljesítését jelentik.

 Lesújtó adótervek a Tiszánál

 A kiszivárgott pénzügyi tervek megerősítik a megszorító szándékot:

  • Progresszív SZJA: A jelenlegi 15 százalékos egykulcsos adó helyett háromkulcsos rendszer jönne, amelyben a kulcs elérné a 33 százalékot a magasabb jövedelmek esetén. A Tisza-adó.hu honlap is erre hívja fel a figyelmet.
  • Társasági Adó Emelés: A jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelnék a társasági adó kulcsát, ami források szerint a beruházásokat is visszavetné.
  • Áfacsökkentés ürügye: Surányi György tanácsadó beismerte, hogy nem lesz áfacsökkentés, miközben éppen erre hivatkozva emelnék az SZJA-t. Surányi emellett a rezsicsökkentés eltörlése és az anyák adómentességének felülvizsgálata mellett érvelt.

Az adóemelési terv különösen negatívan érintené a gazdatársadalmat, ami kihatna az élelmiszerárakra is. A két hangfelvétel egyértelmű üzenete, hogy a Tisza Párt a hatalom megszerzéséig titkolja valódi terveit, amelyek szigorú megszorításokkal és a szuverenitás feladásával járnak.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Purger Tamás / MTI)

 

 

 

 

 

Háború Ukrajnában

