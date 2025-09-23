Tarr Zoltán szerint mesterséges intelligenciával manipulálták az etyeki fórumon készített felvételeket + videó

Megosztás itt:

A Tisza párt etyeki fórumán szólta el magát arról Tarr Zoltán, hogy most még nem beszélhetnek az adóterveikről, de ha választást nyernek, akkor mindent megtehetnek majd. A Gulyáságyú médiának adott interjúban azzal magyarázkodott Tarr Zoltán, hogy a felvételeket mesterséges intelligenciával manipulálták. Csakhogy a felvételt a párt egyik szimpatizáns csoportja tette közzé, amit Tarr Zoltán is elismert. A párt alelnöke szerint kiforgatják a szavait és ezután párhuzamot vont a saját helyzete és az öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitányé között.