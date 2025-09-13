Keresés

Belföld

Tarr Zoltán Magyarország kicsinységét igyekszik hangsúlyozni

2025. szeptember 13., szombat 07:55 | Magyar Nemzet
Európa Tarr Zoltán Európai Unió kiszivárgott hangfelvétel Tisza Párt

Magyarország a teljes behódolás politikáját folytatná az Európai Unióban, ha a Tisza Párt kormányzati pozícióba kerülne – derült ki az újabb hangfelvételből, amely a párt egyik budapesti zárt körű rendezvényén készült. Tarr Zoltán alelnök itt azt fejtegette, hogy nem szabad Brüsszelt kritizálni, inkább az összefogáson kell dolgozni Európában. Magyar Péter jobbkeze azt is elárulta, hogy az Európai Parlamentben és most már az Európai Bizottságban is örömmel fogadják őket.

  • Tarr Zoltán Magyarország kicsinységét igyekszik hangsúlyozni

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A Tisza Párt kormányzati pozícióban nem kritizálná Brüsszelt, hanem az európai egységet erősítenék – lényegében ezt fogalmazta meg Magyar Péter alelnöke azon a belső pártrendezvényen, amelyről újabb hangfelvétel került szerkesztőségünkhöz. Tarr Zoltán egy hosszú monológban azt fejtegette, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői az uniós döntések részesei szeretnének lenni, és már most kiválóan együttműködnek az Európai Bizottsággal olyan kérdésekről, amelyek Magyarországot érintik.

(A Magyar Nemzet ezen a ponton egy hangfájlt illesztett cikkébe, melyből kiderül, hogy konkrétan miről beszélt az EP-képviselő.)

"Úgyhogy én nem szégyellem azt és nem érzem, hogy ebben bátortalannak kell lennünk. Az ország érdekét azt szolgálja, hogy ha egy erős Európában van, és az erős Európa úgy lesz, hogyha részesei vagyunk. Az nem cél, és mi azért vagyunk az Európai Parlamentben, mert szeretnénk a döntések részesei lenni. Ugye van egy ilyen mondás, ha nem az asztalnál ülsz, akkor az étlapon vagy. Mi az asztalnál szeretnénk ülni, szeretnénk ott lenni, amikor döntések születnek, szeretnénk ott lenni és ezeket a döntéseket befolyásolni. Magyarország nem egy nagy ország, nem egy kifejezetten erős ország, de ettől, hogy saját magát kizárja ezekből a megbeszélésekből, még annál is gyengébbé válik, mint amilyen igaziból, mert egyébként egy erős és normális ország lehetnénk, akik az összefogást tudnánk munkálni Európában és nem kívülről kritizálnánk, hanem tényleges módon hozzájárulva vennénk részt a közös gondolatok megformálásában."

A cirádás körmondat egyik figyelemre méltó része, amelyben Magyarország kicsinységét igyekszik hangsúlyozni Tarr Zoltán, kísértetiesen emlékeztet a régi baloldali szemléletre, amit egykor az MSZP vezetői fogalmaztak meg: „merjünk kicsik lenni!” A Tisza Párt külpolitikájáról egyértelmű képet fest ez a szövegrész, hiszen az alelnök leplezetlenül kimondta, hogy a magyar érdekek hangsúlyos képviselete helyett a közös brüsszeli döntéseket támogatnák.

Fotó: Polyák Attila / Magyar Nemzet

 

