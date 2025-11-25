Tarr Zoltán: Brüsszel mindent jól csinál a migrációval kapcsolatban + videó

Megosztás itt:

Tarr Zoltán alelnök, Tisza Párt: ,,Jó, hogy Európában csökken az illegális migrációs nyomás. Ez annak az eredménye, hogy az EU komolyan veszi a határvédelmet, együttműködik a harmadik országokkal, és célzottan lép fel az embercsempészek ellen. De ne ringassuk magunkat illúzióba. A migrációba nem tegnap kezdődött, és nem holnap fog véget érni. A magyar kormány messze nem tesz eleget migráció visszaszorításáért. Nincs végrehajtási terv, nincs együttműködés más országokkal, és nincsen fedezet sem. A kormány megint, és még mindig renitens."