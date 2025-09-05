Tarr Zoltán beismerte, hogy Magyar Péter is egyetért a Tisza adózási terveivel + videó

Magyar Péter is egyetért a Tisza adózási terveivel sőt, ő maga találta ki azt - elszólta magát Tarr Zoltán a párt etyeki fórumán. Múlt héten az Index hozta nyilvánosságra azt a dokumentumot, amiből az derült ki, hogy a Tisza Párt jelentős adóemelésre készül, ezt később a párt gazdasági csoportjának vezetője is be-ismerte. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a tiszás képviselők hallgatása, és menekülése mindent el-árul arról, hogy nem vállalja fel a Tisza párt, hogy milyen adó-emelési tervvel készülnek.
Mind Oroszország, mind Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell kidolgozni, Moszkva ezeket tiszteletben fogja tartani - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.