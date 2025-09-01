Tarr Zoltán a TISZA adótervéről: nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk + videó

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk - ismerte be a Tisza Párt alelnöke. Tarr Zoltán arról beszélt, hogy pártjának adó-emelési tervei, komoly kockázatot hordoznak. Magyar Péter jobb-keze korábban azt hangoztatta: ha kormányra kerülnek, azt csinálnak, amit csak akarnak.
Lengyelország a NATO keleti szárnyának legfontosabb állama, frontállam, ezért szüksége van rendezett kapcsolatokra Németországgal és a második világháborús német kártérítésre is - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn a háború kitörésének 86. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.